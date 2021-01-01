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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 21 января 2021 года: число инфицированных в Пермском крае приближается к 40 тысячам

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Пермском крае на 22 января
Борис МЕРКУШЕВ
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До конца февраля ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины несколькими партиями

До конца февраля ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины несколькими партиями

Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число инфицированных в Пермском крае приближается к 40 тысячам. На утро 22 января это число достигло 36 887.

За прошлые сутки, по данным Роспотребнадзора, в регионе выявили 297 новых случаев коронавирусной инфекции. Надзорное ведомство сообщает, что 69 человек проходят лечение в больницах, 228 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе 297 заболевших - 116 мужчин, 181 – женщина, среди заболевших 19 детей.

Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 84 человека, 86 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,0 (на 20 января – 1,02).

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Накануне на заседании правительства обсуждали готовность Прикамья к хранению крупной партии вакцины от коронавируса.

До конца февраля ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины несколькими партиями. В январе в Прикамье должно поступить 31 тысяча доз вакцины «Спутник V». В течение февраля – еще около 70 тысяч доз.

- Крупная партия будет размещаться в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, где имеется необходимое холодильное оборудование для хранения большого объема вакцины, - сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Рожнев. – Затем ее будут доставлять в учреждения, где установлено необходимое холодильное оборудование.

Фото: Оперштаб

Фото: Оперштаб

В 43 медицинских учреждениях региона создано 49 прививочных пунктов. Проведено обучение медицинского персонала по соблюдению условий вакцинации. С 18 января иммунизация стала доступна для всех желающих от 18 лет и старше.

- Наша задача, чтобы к осени 1,2 млн жителей края прошли иммунизацию от коронавируса, - обозначил губернатор Дмитрий Махонин.

Сейчас в крае привиты 4,5 тысяч человек 1,5 тысячи из них полностью завершили процесс иммунизации. В основном это медицинские работники, которые трудятся в «красных зонах».

Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник, на портале госуслуг в разделе «Запись к врачу» (сервис работает в тестовом режиме, полноценный запуск – 31 января) и на региональном портале «K врачу». Также информацию о том, где сделать прививку, можно получить по короткому бесплатному телефону 122.

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