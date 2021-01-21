«Потеплеет сразу на 30 градусов». Жителей Прикамья ждет пик похолодания, а затем резкая оттепель

Скоро отдохнем от холодов. Фото: Юлия Лоза

Похоже, погода решила сжалиться над нами. В пятницу и субботу она еще покажет свой норов. Но затем одарит нас теплом.

Вообще, погодка в эту зиму ведет себя как строгая, но благосклонная хозяйка – если подвести итоги половины зимнего сезона.

- Она сразу дала понять, что зима нынче не будет такой аномально теплой, как в предыдущие несколько лет, и что все пойдет по зимнему варианту, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – В декабре не было ни одной оттепели. В новогодние каникулы погодка была комфортной, с температурой немного выше нормы. Но как только мы вышли на работу, зима напомнила нам, что может быть и морозной. Не сказать, чтобы было аномально холодно, но все же температура была немного ниже нормы. И в итоге первая половина зимы оказалась самой холодной за последние 4 года.

Стужа еще устроит нам прощальный аккорд, перед тем, как отступить

- Днем в пятницу в Перми будет не слишком морозно – от -17 до -22 градусов, - говорит Павел Симирнов. - Но в северных территориях края уже начнется интенсивное понижение температуры. И в ночь на субботу мы будем наблюдать пик похолодания. Пермь и центральные районы края будут находиться на границе 30-градусной зоны. Западнее будет чуть теплее – до -25 градусов, а к северо-востоку – до -33 градусов.

А затем мы испытаем резкий перепад температуры – буквально за двое суток она повысится на 25, а то и на 30 градусов, что бывает у нас нечасто.

В субботу днем начнется постепенный заток более теплого воздуха с западных районов. В Перми и центральных районах края столбик термометра поднимется до -20, по востоку и северо-востоку сохранятся морозы – от -25 до -27 градусов. Но погода не будет казаться комфортной – подует юго-восточный ветер и пойдет небольшой снег.

А вот в воскресенье начнется уже интенсивное потепление – к вечеру температура может подняться до -5 градусов. В понедельник ожидается пик потепления - весьма вероятна даже оттепель. Вплоть до среды температура воздуха днем будет от 0 до -5 градусов и чуть ниже -5 по ночам. То есть будет по-настоящему тепло.

«Растениям на дачах уютно под снегом»

Не повредит ли более холодная на этот раз зима растениям на наших дачах и огородах? Не грозит ли им оттепель, которая ожидается?

- Пока никаких опасений зима не вызывает, снега достаточно, температуры не критические, осенью растения вовремя ушли в состояние покоя, - говорит доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. – Хорошо зимуют укрытые снегом земляника и чеснок, им уютно под снегом. Да и те, растения, что возвышается над сугробами, неплохо себя чувствуют - те же розы, гортензии. Плодовые деревья не замерзли - затяжных 30-градусных морозов все-таки не было. Возможная оттепель, если она и случится, не нанесет посадкам вреда – вряд ли она будет такой, что приведет к их пробуждению раньше времени.