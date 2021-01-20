Коронавирус в Перми, последние новости на 21 января 2021 года: в крае будет создано 49 прививочных пунктов

Сейчас в крае привиты 4,5 тысяч человек, в основном это медицинские работники, которые трудятся в «красных зонах». Фото: ИВАНОВА Диана

На утро 21 января общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 36 590. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 41 человек проходит лечение в больницах, 257 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни составляет 1,02, - сообщили в краевом оперштабе.

Из 298 новых инфицированных 108 мужчин, 190 – женщин и девять детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 86 человек, 91 в возрасте 50-64 и 82 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Накануне на заседании правительства обсуждали готовность Прикамья к хранению крупной партии вакцины от коронавируса.

До конца февраля ожидается поставка 100 тысяч доз вакцины несколькими партиями. В январе в Прикамье должно поступить 31 тысяча доз вакцины «Спутник V». В течение февраля – еще около 70 тысяч доз.

- Крупная партия будет размещаться в Пермском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД, где имеется необходимое холодильное оборудование для хранения большого объема вакцины, - сообщил первый заместитель министра здравоохранения региона Евгений Рожнев. – Затем ее будут доставлять в учреждения, где установлено необходимое холодильное оборудование.

В 43 медицинских учреждениях региона создано 49 прививочных пунктов. Проведено обучение медицинского персонала по соблюдению условий вакцинации. С 18 января иммунизация стала доступна для всех желающих от 18 лет и старше.

- Наша задача, чтобы к осени 1,2 млн жителей края прошли иммунизацию от коронавируса, - обозначил губернатор Дмитрий Махонин.

Сейчас в крае привиты 4,5 тысяч человек 1,5 тысячи из них полностью завершили процесс иммунизации. В основном это медицинские работники, которые трудятся в «красных зонах».

Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник, на портале госуслуг в разделе «Запись к врачу» (сервис работает в тестовом режиме, полноценный запуск – 31 января) и на региональном портале «K врачу». Также информацию о том, где сделать прививку, можно получить по короткому бесплатному телефону 122.