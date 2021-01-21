«Довод», «Ведьмы» и «Необыкновенная история на Рождество»: видеосервис Wink составил рейтинг зимних просмотров пермяков

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Морозы в Пермский край нагрянули еще в начале января и продолжают держаться, что повиляло на рост просмотров телевизора — уровень интереса к телевизионному контенту сопоставим с новогодними праздниками. Эксперты видеосервиса Wink выяснили, что чаще всего смотрели пермяки в холодные дни.

Фантастический боевик «Довод» рассказывает об агенте ЦРУ,

Лидерами по количеству просмотров стали новинки, вышедшие в 2020 году, а также фильмы прошлых лет. Возглавляет тройку комедийная драма о молодом писателе Чарльзе Диккенсе «Необыкновенная история на рождество».За 18 морозных январских дней жители Пермского края посмотрели чуть больше 5000 фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В среднем это 277 покупки ежедневно, при этом чаще всего пермяки останавливали свой выбор на комедиях, фэнтези и мультфильмах.

На втором месте фантастический боевик «Довод» об агенте ЦРУ, который спасает американскую VIP персону, ну а бронза у фантастической комедии «Ведьмы» 2020 года — фильм про мальчика-сироту, который переезжает жить к бабушке, но в отеле, куда они приехали отдохнуть, решает устроить тайный шабаш Величайшая и Самая Главная Ведьма.

Самыми популярными мультфильмами стали «Семейка Крудс», «Гринч» и «Холодное сердце 2». Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы «Мумий Тролль».

Стали популярны семейные просмотры

Сейчас, в период холодов, когда на улицу не очень-то хочется выходить, просмотр фильмов семьей выходит на первый план. В видеосервисе можно найти и старую добрую классику, и киноновинки. Для любителей провести вечер за просмотром фильма Wink дарит промокод на бесплатный просмотр 20000 фильмов и сериалов и 280 телеканалов в течение месяца в пакете Максимум. Просто получите промокод по ссылке и активируйте его до 28.02.2021.