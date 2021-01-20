В заброшенном доме сейчас находится 15 собак. Фото: Елена Каторова.

Волонтеры из Красновишерска бьют тревогу. На днях к ним обратились местные жители небольшой деревни Бычина. Они рассказали, что летом 2020 года к ним из Березников переехала пенсионерка. Вместе с ней приехали несколько «Газелей», но не с мебелью и вещами, как обычно бывает при переезде, а с двумя десятками собак в железных вольерах. Дом был куплен именно для животных.

- Собаки жили во дворе старенького дома, женщина делила с ними свою крошечную пенсию, пытаясь прокормить своих подопечных, - рассказали жители Бычина волонтерам. - Она рассказала им, что из-за большой любви и сострадания к брошенным животным, была не понята обществом и подалась гонениям из одной деревни, в другую.

В таких условиях жила женщина с собаками. Фото: Елена Каторова.

Но, несмотря на заботу своей хозяйки, которая пыталась их даже лечить, голодные больные собаки, умирали одна за другой.

- Зимой, с приходом трескучих северных холодов, ситуация еще больше усугубилась, - рассказывают местные жители. - В доме не было ни электричества, ни печи. Даже варить для себя и питомцев было не на чем. Ели хлеб. Старый пол давно прогнил. Пытаясь спастись хоть как-то от холода, пожилая женщина ложилась к собакам, прижимая их к себе.

С сильным обморожением тела ее увезли в больницу. Несколько дней, а может недель, оледеневшие животные просидели взаперти, на цепях, буквально падая с голоду.

Местные, прознав о беде с женщиной, вовремя забили тревогу и освободили их. Это и спасло жизни хвостикам.

- Как итог этой страшной истории - 15 заморенных собак, еще 15 сейчас нужно спасать, - говорит Елена Каторова. - Мы просто остолбенели от увиденного. В доме полнейшая антисанитария. Они в ужасном состоянии, сильно истощены. Скорее всего их хозяйка уже не вернется, родственники забрали ее себе, а мы сейчас хотим найти для них новых хозяев. Договорились с местными жителями, что они будут их кормить, а мы привозить им продукты. Поэтому просим помощи у всех неравнодушных, кто может забрать или передержать хоть одну собаку. Связаться со мной можно, написав сообщение ВКонтакте.