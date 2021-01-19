По данным Роспотребнадзора, на утро 20 января в Пермском крае 36292 заболевших ковидом. За минувшие сутки выявлены 297 новых случаев заражения COVID-19: 73 человека проходят лечение в больницах, 224 – амбулаторно на дому.Ежесуточный прирост больных составил 0,8 процента.Из 297 новых инфицированных 112 мужчин, 185 – женщин. Среди заболевших 8 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 88 человек, 103 в возрасте 50-64 и 84 человека старше 65 лет.Заболевание обнаружено у жителей 33 территорий. Более половины из них - 151 человек - живет в Перми. Также коронавирус подтвержден у 17 жителей Краснокамска и Березников, 15 – Очера. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.Выздоровел за минувшие сутки 291 человек, всего же со времени начала пандемии в Пермском крае выздоровели 29714 человек.4573 человека находятся на карантине. 1722 пациента лечатся в больницах, в том числе 96 - на аппаратах ИВЛ.За минувшие сутки произошло 11 летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией, также 11 человек умерли от сопутствующих заболеваний. Суммарно за все время скончалось от коронавируса 1323 человека, еще 980 - от сопутствующих заболеваний.В Пермском крае началась массовая вакцинация жителей. С 20 января сделать прививку от коронавируса можно будет не только в Перми, Чайковском и Березниках, но и в Чусовом, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Добрянке, Нытве, Краснокамске, Чернушке, Пермском районе.С 25 января начнут прививать жителей Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Березовки, Орды, Верещагино, Очера, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи, Гайн.В ближайшие несколько недель в Прикамье будет поставлено 108 тысяч доз вакцины. А до конца года будут привиты 1,2 миллиона жителей края.Записаться на прививку можно по телефону регистратуры поликлиник, через сайт «Госуслуги» и портал k-vrachu.ru.