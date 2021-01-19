В ситуации, когда опускаются руки и кажется, что она безвыходная, многие себя ощущали. В семье бесконечные конфликты, жизнь на грани развода, все это видят дети. Как сделать так, чтобы оградить их от всего этого? Думаешь, что просить помощи - это последнее дело и личные проблемы никому не интересны, однако реальную помощь получить можно, причем бесплатно.В Перми с ноября прошлого года запустили социальный проект «С детьми не разводятся». О нем «КП» рассказала Ирина Ермакова, руководитель ресурсного центра «Пермь семейная», председатель региональной общественной организации «Многодетные Пермского края».«С детьми не разводятся»- Проект «С детьми не разводятся» был создан, чтобы обратить внимание родителей на детей в ситуации развода или конфликтов в семье, - говорит Ирина Ермакова. – Как в такой ситуации разрешить конфликт цивилизованным путем, обращаясь к профессиональной помощи.Режим самоизоляции создал условия, в которых родители оказались лицом к лицу с собственными детьми, обострил существующие в семье проблемы и привел к увеличению числа разнообразных конфликтов между членами семьи. Вместе с тем, обращение за профессиональной помощью, все еще не является обычным – конфликтные ситуации или замалчиваются, или обсуждаются на уровне «кухни». И для этого есть иногда весомые причины: отсутствие информации, куда можно обратиться за помощью; отсутствие культуры своевременного обращения к специалистам; недоступность услуг квалифицированных специалистов для широких слоев населения из-за достаточно высокой стоимости (от 1500-2000 руб. за час консультации); для муниципалитетов края, особенно с небольшой численностью населения, обращение к психологу несет еще и боязнь огласки.- Самые уязвимыми в ситуации семейных конфликтов и разводов – дети, - говорит Ирина Ермакова. - Родители не замечают потребностей своих детей, погружаясь в конфликт между собой, ребенок становится средством манипуляции. - Все это отражается на психике ребенка и может затронуть физиологическое здоровье и развитие.Когда чувствуешь, что бьешься головой о стенуПроект работает несколько месяцев, но уже сейчас он реально помог нескольким десяткам женщин и мужчинам. Как жить, если ребенок борется со смертельной болезнью, где черпать силы? Что делать, если ушел муж и оставил ни с чем? Первые участники проекта рассказали свои истории:- Всегда же думаешь, ты сильная, ты справишься, но в какой-то момент напряжение возрастает до такого предела, что организм начинает давать сбои, - рассказывает Светлана Соколова, обратившаяся за помощью к психологу в рамках проекта «С детьми не разводятся». Ты чувствуешь, что бьешься головой о кирпичную стену и не можешь ее пробить, чтобы идти дальше. В моем случае тяжело было еще и от того, что я считаю, что просить о помощи - это вообще дно. Что мои проблемы никому кроме меня не интересны. Да и в основном все думают, что проблем у меня нет, я сильная, я справлюсь. Все эти ограничивающие убеждения и довели меня до состояния разобранной размазни. И чтобы дальше двигаться в нужном направлении у меня не было уже сил и желания. Очень здорово, что я вовремя осознала, что так дальше нельзя, что без помощи я уже точно не выберусь. Я согласилась на консультацию с психологом от ресурсного центра «Пермь Семейная». Было много слез, осознание того, что то, что со мной происходит - это нормальная реакция на сложившиеся внешние обстоятельства. И мы с психологом Алиной начали разгружать мою психику: во-первых впервые я абсолютно спокойно смогла выгрузить из своей головы и сердца все, что там накопилось. Во- вторых мы придумали для меня обязательные ритуалы, благодаря которым, я начала хорошо спать (до этого меня мучала бессонница, которая усугубляла мое состояние). Подобрали способы, которые помогут мне накопить энергию.И все это сработало, мне стало значительно лучше. Я начала свой путь по восстановлению себя. Спасибо, за такую возможность!Получить консультацию юриста или психолога можно онлайнСейчас, когда мы научились жить и работать онлайн, нет проблемы получить таким же образом консультацию юриста или психолога. Это позволяет расширить географию оказания услуг на весь край. Обратиться за помощью можно из любой точки региона. Чем же могут помочь специалисты проекта?Бесплатные консультации юристов по вопросам семейного права:Расторжение брака;Взыскание алиментов;Установление отцовства;Установление порядка общения с ребенком;Определение места жительства ребенка;Лишение / ограничение родительских прав.Бесплатные консультации психолога, чтобы помочь:Справиться с трудной ситуацией при конфликте в семье;Поддержать в ситуации развода;Улучшить взаимоотношения с детьми;Найти общий язык между супругами (бывшими супругами) ради детей.Поддержкой проекта могут воспользоваться: семьи с детьми, находящихся в состоянии конфликта, в процессе развода, пережившими развод, состоящие из одного из родителя / законного представителя (матери-одиночки, отцы-одиночки и т.п., в том числе вдовы, вдовцы иные близкие родственники, в одиночку воспитывающие ребенка / детей).Все специалисты работают строго конфиденциально, личная информация не будет передана третьим лицам.Консультации проводятся через телефон, интернет (Viber, WhatsApp, ZOOM, Skype), очно – для жителей города Перми.Эл.почта: mpk59@yandex.ru тема письма «С детьми не разводятся» Сообщения группы ВК здесь. Гугл-форма записи тут.После регистрации с каждым подавшим заявку в течение двух суток свяжется выбранный специалист и договорится о времени и формате проведения консультации.