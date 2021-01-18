16 января в Перми стал днем трамваев. В этот день открыли новый участок путей на улице Революции, запустив по нему 11-й маршрут. Но одновременно в связи с ремонтом закрыли трамвайное движение по улице Уральской. Разбираемся, как эти перемены сказываются на горожанах.«РЕВОЛЮЦИОННЫЕ» ПРЕОБРАЗОВАНИЯВ субботу трамвай №11 обновил свеженькие рельсы, проложенные на участке улицы Революции - от Куйбышева до Сибирской. Ранее он ходил по маршруту «Школа №107 - Висим», следуя от рынка через улицы Петропавловскую, Ленина, Уральскую. Сейчас от улицы Пушкина через площадь у Центрального рынка «одиннадцатый» идет по улице Революции, затем по Горького и Северной дамбе. Так как на улице Уральской начался ремонт трамвайных путей, у цирка трамвай №11 пока сворачивает по улице Крупской до остановки «Пермская ярмарка». После завершения ремонта он будет ходить по Уральской до Висима.Как быть тем пермякам, кто привык добираться на трамваях из Балатово в центр? Для них открыли новый трамвайный маршрут №12 - от школы №107 до Разгуляя. Трамвай №12 ходит по тем улицам, где раньше был маршрут №11: шоссе Космонавтов, улицы Мира, Карпинского, Столбовая, Крисанова, Крылова, Пушкина, Борчанинова, Петропавловская, Куйбышева и Ленина.То есть в Мотовилиху на трамвае надо ехать по новому, более прямому маршруту, а в центр - по старому. Трамваи №11 и №12 будут отправляться с улицы Мира в направлении центра города каждые пять минут относительно друг друга.Также по улице Революции собирались запустить трамвай №6, который сейчас ходит от «Велты» до Разгуляя. Планировалось, что он изменит конечную остановку и пойдет по маршруту «Пермь II - ОАО «Велта». Но вечером 15 января, практически в последний момент перед открытием нового участка, было решено пока оставить «шестерку» на прежнем маршруте.АВТОБУСЫ ВМЕСТО ТРАМВАЕВРемонт трамвайных путей на улице Уральской продлится до 31 августа. На это время трамвай №8, так же, как и №11, будет ходить от Северной дамбы по улице Крупской до «Пермской ярмарки». А трамвай №4 «Пермь II - Висим» на время ремонта будет отменен.Добираться до Висима, Рабочего поселка и площади Восстания из других районов города предлагается на автобусах маршрутов №18, №24, №32, №38, №77 и №78, которые идут по улице Уральской. Также на время ремонта трамвайных путей автобус №36 «Ироничная компания» - Вышка-2 - Вышка-1» ходит не по улице Лебедева, а также по Уральской.Несколько рейсов маршрута №36 укоротили - часть автобусов идут только от площади Дружбы до улицы Ивановской, остановки созданы возле торгового центра «Гудвин», а также в районе домов №51а и №36.- По улице Лебедева продолжит курсировать автобус №16 «Микрорайон Владимирский - микрорайон Запруд», - рассказали в департаменте транспорта Перми. - Кроме того, еще в декабре по улице КИМ был запущен автобус №4 «Дворец спорта «Молот» - микрорайон Нагорный», на котором пассажиры также смогут добраться до центра города.В мэрии напомнили, что пересаживаться с автобуса на трамвай или с трамвая на автобус можно бесплатно.«КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ПЕРЕПОЛНЕНИЯ НЕ НАБЛЮДАЕМ»Основные проблемы, которые отмечают пермяки, - это теснота в автобусах и путаница с номерами. Мы задали вопросы наших читателей департаменту транспорта и получили следующие ответы.«В автобусах с утра давка. Почему не увеличили количество машин, ведь теперь на них ездят и те, кто ранее садился в трамвай?»- Количество автобусов на маршрутах осталось тем же, - ответили в департаменте. - Но мы ежедневно мониторим ситуацию и катастрофического переполнения салонов не наблюдаем. Наполняемость - в рамках допустимых норм. Напомним, что городские автобусы предполагают перевозку стоячих пассажиров. Если автобусы будут переполнены, пассажиры не будут входить, тогда меры будут приняты. Людей на улице не оставим.«У 36-го поменяли маршрут, нигде не предупреждали. Ребенок 30 минут стоял на остановке у ДК Ленина. В итоге сел на Уральской, на Грачева всех высадили, а ребенку до Вышки ехать».«А почему бы номер другой не придумать, чтоб люди не путались? Или у нас только эти цифры существуют? А то сейчас три маршрута у 36-го: укороченный, удлиненный и обычный».- О введении укороченных рейсов мы сообщили в минувшую пятницу, ранее не стали, чтобы информация не затерялась. Что же касается другого номера, то для того чтобы нам запустить автобус нового маршрута, надо пройти длительный этап согласований. Мы можем оперативно ввести укороченный маршрут, но запустить автобус с новым номером - это слишком долгий процесс.