Накануне Нового года пермский пожарный Сергей Кожевников вместе с женой и двумя дочками отправился в автобусный тур до Великого Устюга. В гости к Деду Морозу ехали семьи с детьми. Дорога предстояла долгая, около 17 часов, но тур был организован так, что вечером все сели в автобус, ночь спали, а утром уже были в гостях у новогоднего волшебника.Сергей с семьей сидел в задней части автобуса. Когда стемнело, и все начали укладываться спать, впереди раздались крики: «Помогите кто-нибудь!», «Она потеряла сознание!»Сергей по долгу службы обучался на курсах оказания медпомощи в Центре медицины катастроф и знал, что необходимо делать в таких случаях. Пожарный поспешил туда, где уже начиналась паника.- Девочка находилась в бессознательном состоянии, не реагировала на окружающих, открывала и закрывала глаза, никого не узнавала, - рассказал «Комсомолке» начальник отделения ФПС ГПС по работе с личным составом ГУ МЧС России по Пермскому краю Сергей Кожевников. - Мы начали искать нашатырь, но ни в автобусной аптечке, ни у других водителей на трассе его не было. Нам советовали везти девочку до ближайшего кафе или гостиницы, но ехать в таком состоянии было опасно.И Сергей попытался вернуть в сознание ребенка фактически голыми руками. Он попросил пассажиров найти любое пахнущее вещество. У кого-то в салоне оказалось сухая «звездочка». Он дал девочке ее понюхать, хлопал по щекам, вынес на воздух, растирал лицо снегом…В конце концов, она открыла глаза и смогла назвать свое имя «Алина». Постепенно маленькая пассажирка пришла в себя, и автобус смог доехать до ближайшего кафе.- Там Алина умылась и стала чувствовать себя гораздо лучше, поэтому родители приняли решение ехать дальше, в Великий Устюг, - рассказывает Сергей. -На следующий день в гостях у Деда Мороза девочка чувствовала себя хорошо, она была веселая и жизнерадостная. Но знаю, что после возвращения домой, родители обратились к врачам, чтобы пройти полное обследование. Доктора все проверили и назначили курс лечения.И мама девочки, и сама Алина решили поблагодарить своего спасителя. Они рассказали эту историю в соцсетях и сказали Сергею «огромное спасибо». Позже выяснилось, что это был не первый подобный поступок в жизни пожарного из Краснокамска.