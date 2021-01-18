Крошечному младенцу, который находится сейчас в реанимации ГКБ им. М.А. Тверье, нужно было появиться на свет в начале апреля. Но случилось так, что во время планового УЗИ у пермячки выявили проблемы, и врачам пришлось делать экстренную операцию.Кесарево сечение провели на сроке 28 недель. Малыш весом чуть более килограмма и ростом 36 сантиметров появился на свет в первый день Нового года. Врачи обнаружили проблемы с желудочно-кишечным трактом и сердечно-сосудистой системой. Сразу после родов мальчика перевели в реанимацию.- Ребенку было сложно дышать из-за патологического сосуда между аортой и легочным стволом, - объяснили врачи. - У детей, рожденных в нормальном сроке, этот артериальный проток срастается в первые часы жизни, а у недоношенного малыша пришлось перекрывать его хирургическим путем.Обычно для подобных операций в «девятку» специально приглашается кардиобригада из другой больницы. Но в декабре главным врачом больницы назначили известного кардиохирурга Михаила Суханова, он и провел операцию. Ассистировала ему старшая медсестра оперблока Татьяна Полыгалова.Операция длилась около часа, сейчас малыш чувствует себя гораздо лучше.- На данный момент состояние ребенка стабильное, есть улучшения, - рассказал лечащий врач крохотного пациента Владимир Тремполец. - Он находится на внутривенном питании и постепенно начинает прибавлять в весе.Малыш, которому сделали операцию на сердце, - третий ребенок в семье. Его мама сейчас находится дома со старшими детьми и с нетерпением ждет, когда сможет забрать младшего сынишку домой. А еще она очень благодарна врачам, которые ежедневно заботятся о здоровье малыша.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Пермские медики провели операцию младенцу весом 1 килограммМалыш появился на свет в первый день Нового года (Подробнее...)