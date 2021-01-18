В Пермском крае 29 декабря в 13.45 в аварии погибла 21-летняя жительница Губахи Екатерина.ДТП произошло на дороге «Полазна-Чусовой». 21-летняя Екатерина ехала в сторону Полазны за рулем своего «Рено Дастер». По информации ГИБДД, девушка не справилась с управлением и выехала на «встречку», где врезалась в грузовик марки «Мерседес».Шансов выжить у девушки не было, она погибла на месте. Ее автомобиль превратился в груду металла. Второй водитель в аварии не пострадал. Сейчас близкая Екатерины Анастасия ищет свидетелей аварии.- Видео после произошедшего у нас есть, - рассказывает Анастасия. - Мы ищем всех, у кого есть запись самого момента аварии.Анастасия рассказала, что в день трагедии Екатерина ехала в Пермь, чтобы забрать своего домашнего питомца и друзей, после этого девушка планировала вернуться в Губаху.- Она была очень добрым и открытым человеком, - вспоминает Анастасия. - Родилась в Губахе, росла с бабушкой и дедушкой. Училась на последнем курсе в Высшей школе экономики. У нее были большие планы на жизнь. Любила общение, было очень много друзей и знакомых. Очень любила животных, буквально три месяца назад завела кролика по имени Пенни, сейчас он находится под нашей опекой. 17 декабря ей исполнился 21 год, только жить начала и тут....Всех, у кого есть запись момента аварии, Анастасия просит писать ей на страницу в социальной сети.*Имя погибшей девушки изменено.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Ему было всего 29 лет». В Пермском крае трагически погиб мужчинаЕго автомобиль перевернулся на крышу в Нытвенском районе (подробнее..)