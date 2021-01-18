Какой будет погода в Прикамье на этой неделе – с 18 до 24 января? Ждать ли нам крещенских морозов? А что будет дальше?Накануне синоптики предполагали, что в Прикамье могут нагрянуть экстремальные морозы из глубины Арктики. Но теперь ясно: они уйдут в Западную Сибирь, где, действительно, ударит 40-градусная стужа, а по ночам может быть и до -50. А нас холодный поток затронет ближе к выходным лишь краем.Впрочем, начало недели тоже будет студеным – на дворе крещенские морозы.- Зима у нас продолжается, никаких возвратов в аномальное тепло в ближайшее время не предвидится, хотя в середине недели у нас будет возможность немного отдохнуть от стужи, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Во вторник днем в Перми температура будет в диапазоне от -15 до -20 градусов. А вот в среду и четверг ожидается кратковременное потепление. Даже по ночам столбик термометра не будет опускаться ниже -20 градусов. А днем будет от -10 до -15 градусов. В эти дни не ожидается сильных ветров, поэтому погода будет восприниматься как вполне комфортная, несмотря на то, что будет идти небольшой снежок.Однако накануне выходных ожидается заток еще одной порции арктического морозного воздуха. В пятницу днем в Перми днем может похолодать до - 22 градусов, в субботу - до -30. В воскресенье морозы, вероятнее всего, еще продержатся. Но днем холодный воздух начнет постепенно вытесняться. Потепление будет сопровождаться снегом.- Возможно, это будет финальная волна в череде похолоданий, - говорит Павел Смирнов. – При этом, вероятнее всего, она будет и самой холодной: на северо-востоке столбик термометра в ночь на воскресенье может опуститься до -35 градусов. Однако есть предпосылки к тому, что на следующей неделе с западной части страны к нам начнет поступать более теплый воздух и резкие похолодания прекратятся.