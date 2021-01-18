В Ординской пещере произошел очередной трагический случай – погиб опытный дайвер. Алексей Левин, инструктор по пещерному дайвингу приехал в Пермский край из Санкт-Петербурга. Вместе с другим дайвером, Евгением, 14 января они совершили несколько погружений, все прошло штатно. Мужчины погружались в свое удовольствие, активно отдыхали. На следующий день, через пять минут после погружения, буквально у входа в пещеру, Алексей перестал реагировать на фонарь, Евгений понял, что он без сознания. Его вытащили на поверхность. На место вызвали медиков и спасателей. Почти два часа дайвера пытались реанимировать, но безрезультатно.- Мне позвонили и рассказали о случившемся, я выехал на место, - рассказал «КП» президент Пермской федерации подводного спорта Андрей Горбунов. – На эту ситуацию могли повлиять несколько факторов: недавно перенесенный ковид, об этом нам сообщила супруга погибшего, которая в этот же день прилетела из Северной столицы. Также причиной произошедшего могла стать неисправность оборудования – ребризера (это дыхательный аппарат. Отличается от обычного акваланга тем, что после выдыхания воздух не выводится наружу или выводится частично. После выдыхания воздух обрабатывается для дальнейшего повторного дыхания). – Мы потом посмотрели его показания на компьютере. На пятой минуте у него резко подскакивает подача кислорода, у него практически не было шансов спастись, он резко потерял сознание под водой. Еще в тот день было очень холодно, - 37 градусов, может быть - это один из факторов, повлиявших на произошедшее.Следователи провели следственные мероприятия, будет проведена экспертиза, чтобы определить точные причины смерти мужчины.Тело Алексея уже транспортировали в Санкт-Петербург и похоронили. Напомним, в 2013 году в Ординской пещере погиб мужчина-дайвер, а в 2009 году девушка-дайвер. Она специально приехала из Уфы, чтобы погрузиться в подземное озеро.СПРАВКА «КП»Ординская пещера - излюбленное место спелеодайверов (это те, кто погружается в озера и реки в пещерах) со всего мира. По оценке экспертов, эта подводная пещера - самая объемная в мире, с самой чистой водой. Глубина ее озер 21 метр. Протяженность подводной части около 4,5 километра.