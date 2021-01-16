Мощный хлопок огласил в субботу, 16 января, окрестности возле школы № 13 в Соликамске. ЧП произошло в микрорайоне Боровск. По информации от очевидцев, взрыв прогремел в гараже, где находился автомобиль на метане. Судя по фото с места происшествия, владелец ремонтировал свою легковушку, она была без колес.Взрывной волной разрушило бетонные блоки на крыше.- Все произошло в 14.40 по московскому времени, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных поступило сообщение об обрушении перекрытий частного капитального гаража в Соликамском городском округе.На место происшествия выехало 26 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России - 14 человек и четыре единицы техники.После обрушения конструкций под завалами остался человек, предположительно, хозяин гаража и легковушки. Бетонными блоками ему зажало ноги, мужчину удалось извлечь, он был госпитализирован.По факту ЧП проводится проверка.