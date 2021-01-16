На утро 17 января общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 35 404 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 298 новых случаев заражения COVID-19: 89 человек проходят лечение в больницах, 209 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Ежесуточный прирост больных составил 0,8%, коэффициент распространения болезни - 1,02, - сообщили в краевом оперштабе по борьбе с инфекцией.В списке 298 новых инфицированных 109 мужчин, 189 – женщин и 16 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 27 человек, от 30 до 49 лет – 75 человек, 97 в возрасте 50-64 и 83 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.Новые заболевшие проживают в 29 муниципальных образованиях региона.Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 163 заболевших. Второе место занял Лысьвенский городской округ, в котором заболело 23 человека. Третье место по заболеваемости – Добрянский городской округ, где обнаружено 17 инфицированных.12 жителей с COVID-19 в Пермском муниципальном районе, 10 – в Березниках, восьми – в Чусовском городском округе. В Краснокамском городском округе коронавирус диагностирован у семи человек, а в Бардымском муниципальном районе – у шести.По пять прикамцев с коронавирусной инфекцией обнаружено в Горнозаводском и Чердынском городских округах. По четыре – в Кишертском муниципальном районе, Октябрьском и Соликамском городских округах.По три новых пациента с COVID-19 стало больше у врачей Очерского городского округа, Сивинского муниципального района, Александровского и Ординского муниципальных округов.По два человека заболело в Кунгуре, Гремячинском городском округе, Березовском и Уинском муниципальных округах, Карагайском и Кунгурском муниципальных районах.По одному - в шести территориях: Кизеле, Большесосновском муниципальном районе, Красновишерском, Осинском, Суксунском и Чайковском городских округах.