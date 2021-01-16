В субботу, 16 января в Перми пустили трамваи по новому участку путей на улице Революции. В связи с этим, а также началом реконструкции на улице Уральской, изменилось движение нескольких трамвайных маршрутов.Итоговые корректировки в маршруты следования трамваев были внесены вечером 15 января. Рассказываем, как теперь будет организовано в городе движение трамваев.- Трамваи №8 и №11 следуют от Северной дамбы по улице Крупской до остановки «Пермская ярмарка», - пояснили в департаменте транспорта администрации Перми. - При этом трамвай №11 от улицы Пушкина через площадь у Центрального рынка будет перенаправлен на новый участок трамвайных путей улицы Революции. Он свяжет улицу Мира с Центральным рынком, улицей Уральской и микрорайоном Висим после окончания капитального ремонта путей. Таким образом, время в пути между Индустриальным и Мотовилихинским районами по новому маршруту станет меньше.Для связи улиц Мира и Ленина начал курсировать новый трамвайный маршрут №12 «школа №107 – Разгуляй», который компенсирует изменения маршрута №11. Он будет следовать по шоссе Космонавтов, улицам Мира, Карпинского, Столбовой, Крисанова, Крылова, Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Куйбышева и Ленина.Трамвай №4 «станция «Пермь-2» – микрорайон Висим» на время ремонта на улице Уральской перестанет курсировать. Добраться до станции «Пермь-2» можно на трамвае №7 или автобусе №68.Транспортная доступность на участке от остановки «Цирк» до остановки «улица 1905 года» обеспечена автобусным движением. Для того, чтобы добраться из микрорайона Висим до центральной части города, можно сесть на любой, следующий через остановку «улица 1905 года» автобус, и совершить бесплатную пересадку на трамваи №7, №8 и №11 на остановочных пунктах «Цирк» (по улице Крупской) или «площадь Дружбы».В обратном направлении на остановке «Цирк» (по улице Уральской) можно совершить бесплатную пересадку на любой проходящий городской автобус. В часы пик интервал движения между автобусами на этих остановочных пунктах составляет порядка двух минут.Для пассажиров доступны шесть следующих по улице Уральской автобусных маршрутов: №18, №24, №32, №36, №38, №77 и №78. Кроме того, на время ремонта трамвайных путей автобусный маршрут №36 «театр «Ироничная компания» – микрорайон Вышка-2 – микрорайон Вышка-1» будет перенаправлен с улицы Лебедева на улицу Уральскую. Это позволит разгрузить автобусы, следующие по ней.Отдельно отметим, что на автобусном маршруте №36 будут организованы отдельные укороченные рейсы «площадь Дружбы – улица Ивановская», которые будут совершать посадку и высадку пассажиров возле торгового центра «Гудвин», а также в районе домов №51а и №36. Это сделано с целью обеспечения транспортом жителей, проживающих в районе трамвайных остановок «улица Грачева» и «улица Ивановская».При этом по улице Лебедева продолжит курсировать автобусный маршрут №16 «микрорайон Владимирский – микрорайон Запруд». Кроме того, еще в декабре 2020 года по улице КИМ был запущен автобусный маршрут №4 «Дворец спорта «Молот» – микрорайон Нагорный», на котором пассажиры также смогут добраться до центральной части города.Для удобства пассажиров актуальное расписание, маршруты следования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или его мобильной версии. Также получить консультацию можно по номеру телефона call-центра департамента транспорта: 250-25-50.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Трамвайное движение в Мотовилихе будет закрыто до осениНа чем смогут добираться пермяки до центра города (Подробнее...)