Прошедшие вакцинацию от COVID-19 должны продолжать носить маскивне зависимости от уровня выработавшихся у них антител. Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.«Вакцинация надежно защищает от тяжелого течения и в абсолютном большинстве случаев – от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищен. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования», - цитируют слова министра в правительстве Прикамья.В Пермском крае на утро 16 января общее число инфицированных достигло 35 106.За прошлые сутки коронавирус подтвердился у 294 жителей. 50 человек проходят лечение в больницах, 244 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число заболевших в Пермском крае достигло 35 106. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня - 1,0 (на 14 января – 0,99).Среди новых заболевших – 103 мужчины, 191 – женщина, в их числе - 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 87 человек, 86 в возрасте 50-64 и 79 человек старше 65 лет.В начале января в Пермском крае началась вакцинация населения от СOVID-19. По данным регионального Минздрва, первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 3,5 тыс. человек, более тысячи – вторым компонентом. Вакцинацию жителей краевой столицы, входящих в группы риска, проводят 8 медучреждений. Ожидается поступление крупной партии – 108 тыс. доз: после этого в регионе будет начата массовая вакцинация в порядка 40 больницах и поликлиниках края.