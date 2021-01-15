В пятницу, 15 января, в день образования Следственного комитета в семи следственных отделах Пермского края приказом Следственного комитета России проведена кадровая ротация руководителей.Руководителем следственного отдела по Дзержинскому району назначен подполковник юстиции Резвухин Сергей Александрович, ранее занимавший пост руководителя в следственном отделе по городу Лысьва. Руководителем следственного отдела по Орджоникидщевскому району стал полковник юстиции Платунов Николай Николаевич, ранее возглавлявший следственный отдел по Дзержинскому району.- В следственных отделах по городам Лысьва и Чусовой коллективам были представлены вновь назначенные на должность руководителей полковники юстиции Батуев Владимир Михайлович и Игнатенко Виталий Николаевич, ранее занимавшие должности руководителей в следственном отделе по горолу Чусовой и Кунгурском межрайонном следственном отделе, где сегодня был представлен следственному коллективу назначенный руководителем полковник юстиции Тимохов Алексей Геннадьевич, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.Следственный отдел по Индустриальному району возглавил полковник юстиции Острянский Дмитрий Михайлович, ранее руководивший следственным отделом Краснокамска. Его сменил на посту полковник юстиции Лыков Игорь Николаевич, ранее занимавший должность руководителя следственного отдела по Индустриальному району г. Перми.