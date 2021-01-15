«Подельники»В январе в селе Кын кинокомпания Документальный дом «Первое Кино» начала съемки художественного фильма «Подельники». Это социальная драма, рассказывающая о стремлении 12-летнего мальчика отомстить убийце своего отца. Режиссер-постановщик «Подельников» Евгений Григорьев.- Сюжет частично основан на автобиографической истории, - рассказали в министерстве культуры Пермского края. - Отца 12-летнего Ильи убивают, но убийца не садится в тюрьму, а отправляет вместо себя брата. Мальчик всеми силами пытается добиться справедливости и привлечь внимание к сложившейся ситуации. На помощь к нему приходит Петр, приехавший в ту же деревню открыть школу по биатлону и вырастить чемпиона.Съемки пройдут в селе Кын и на берегах Чусовой - на скале Печка, в Свято-Троицкой церкви, у камня Великан и в пещерах камней Денежный и Становой.В новогодние каникулы в Кыну прошел кастинг местных жителей для участия в массовке и эпизодах. Подбирали типажи на роли учительниц, водителя автобуса, бабушки, деда, «женщины из народа», следователя.«Чук и Гек»В окрестностях Губахи вскоре начнутся съемки детского приключенческого фильма по рассказу Аркадия Гайдара «Чук и Гек» о том, как двое братьев вместе с мамой отправились в таежный поселок к отцу-геологу, чтобы вместе встретить Новый год. Дорога приготовила им массу приключений – и сказочных, и абсолютно реальных. Но отца в поселке не застают его, так как тот отправился в экспедицию. А телеграмму с сообщением об этом сыновья во время ссоры нечаянно выбросили в окно и не дали прочитать маме.Производством занимается кинокомпания «Метроном». Режиссер-постановщик Александр Котт. Родителей Чука и Гека сыграют Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.«Многотрудная жизнь второгодника Семенова»Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов собирается летом снимать фильм по книге пермского писателя Льва Давыдычева об Иване Семенове.- Это будет семейное кино. Когда родители идут с детьми на мультфильмы, то и взрослым тоже бывает смешно, - рассказал «Комсомолке» Антон Богданов. - Поэтому мы постараемся сделать так, чтобы было интересно и папе, и маме, и бабушке, но в первую очередь, конечно, детям. «Иван Семенов» – это безумно крутое произведение! Оно классно написано! Оно до сих пор является актуальным, потому что школа никуда не делась, дети также продолжают учиться, хулиганить, мечтать…Планируется, что в фильме будут сниматься Светлана Устинова, Иван Ургант, Виктор Добронравов, Юрий Борисов.«12 стульев»Спустя 50 лет после выхода на экраны знаменитой картины Гайдая на «Мосфильме» собрались снимать новую экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова.- Мы поставили перед собой задачу снять максимально полную экранизацию романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Дело в том, что в советские годы литературный первоисточник издавался с купюрами, а мы взялись за экранизацию авторского оригинала без цензурных сокращений, - сообщается на официальном сайте киноконцерна «Мосфильм».Роли Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова исполнят Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров. Этот актерский дуэт известен зрителю по совместной работе в сериале «Кухня». В роли отца Федора будет Сергей Степанченко. Также в фильме будет сниматься Светлана Немоляева.Режиссер фильма - Петр Зеленов, который дважды завоевывал премию «Золотой орел» как лучший режиссер монтажа за работу над картинами «Легенда №17» и «Движение вверх».Киностудия обещает, что «12 стульев» будут «комедией в чистом виде». При этом предполагается придать фильму динамику за счет большого количества экшен-сцен и погонь. Часть съемок пройдет летом в Перми и в Кунгуре, скорее всего, прикамские города исполнят «роли» Старгорода и Нью-Васюков.«Романовы: преданность и предательство»В Пермском крае также снимут эпизоды исторической драмы про императорскую династию под названием «Романовы: преданность и предательство». Съемки пройдут в 2021 и 2022 год в местах, связанных с пребыванием Романовых в Перми. Фильм и одноименный сериал будут рассказывать о событиях, происходивших с 1914 по 1918 год.Продюсер фильма Олег Урушев, кстати, он же является продюсером «12 стульев». А сценарист – тюменский писатель Сергей Козлов.«Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона»Также в Перми к 300-летию города будет снят анимационный мультфильм «Мир Пермского периода или приключения Маруси и Платона».