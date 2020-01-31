Совсем чуточка осталась до наступления Нового года. Он был особенным, непростым для каждого из нас. И все же, вера в лучшее не покидает пермяков. Они ждут чудес, не перестают мечтать и пишут письма Деду Морозу.Накануне Нового года заработала традиционная почта Деда Мороза. Тысячи пермяков написали на адрес новогоднего дедушки свои самые заветные мечты. Мы узнали в волшебной канцелярии - что они просят в этом году в подарок.- Если провести соотношение между электронными и бумажными посланиями, то последние преобладают с большим перевесом, - рассказали в канцелярии дедушки. - В ноябре 2020 года на 100 электронных писем пришлось практически 23000 бумажных. Из Пермского края в прошлом году написали 2918 писем, а на первое декабря чуть больше 2500.Самому младшему автору письма нет и 2 лет. Самому пожилому - больше 84 лет.О чем мечтают пермские дети?В рейтинге детских желаний в 2019 - 2020 году безусловными лидерами стали телефоны. Второе место разделили между собой конструкторы и куклы. На третьем месте – техника: планшеты, ноутбуки, квадрокоптеры, гироскутеры, электронные микроскопы, велосипеды. Дети также часто мечтают о машинках на пульте управления и плюшевых игрушках.Самыми необычными детскими запросами в этот период стали книга по фармакогнозии, гавайская гитара укулеле, встреча с известным актером, волшебный блокнот исполняющий желания, путешествие в гости к Деду Морозу.Взрослые просят у Деда Мороза дом, здоровье и детейС каждым годом продолжает расти количество писем от взрослых людей. Их просьбы несколько отличаются от детских. Кому-то для счастья нужен дом, автомобиль, дача, а кто-то загадывает здоровье родным, счастье в личной жизни, рождение детей и мира.На почте Деда Мороза в Великом Устюге в течение всего года в ежедневном режиме готовятся ответы на детские письма. В первую очередь ответы получают авторы добрых и творческих посланий, группы детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Очень много писем рассматривается в индивидуальном порядке.Из Пермского края чаще всего пишут жители областного центра. Пожелания у пермяков такие же, как и в целом по стране, - рассказали помощники главного волшебника. - Дети просят различные гаджеты с указанием конкретной марки, модели, игрушки, путешествия. У взрослых желания больше не материальные: желают своим родным, друзьям, Дедушке Морозу здоровья и не болеть. Очень многие пишут Деду Морозу, что мечтают о том, чтобы все неприятности как можно скорей отступили, чтоб все были здоровы и счастливы.ЧИТАТЬ ТАКЖЕНовогодний путеводитель «КП»: Где погулять в Перми в первую ночь 2021 года и в зимние каникулыИ как будут работать в Перми поликлиники, ЗАГСы, почта, банки и МФЦ (подробнее...)