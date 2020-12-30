Данные о коронавирусе в Пермском крае на 31 декабря: ограничения снимут, когда иммунитет к COVID-19 будет у каждого второго.Сразу после новогодних праздников в Пермском крае начнется массовая вакцинация против коронавируса.- В начале нового года в регион поступит более 108 тысяч комплектов вакцины «Спутник-V», - подтвердили в краевом правительстве. - Сначала прививки будут предлагать медикам, педагогам, соцработникам и больным хроническими заболеваниями - бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. Вакцинация этих групп начнется уже 5 января 2021 года.После введения вакцины должен пройти период, когда выработаются те антитела, которые обеспечат нам защиту. Это, как минимум, 25 - 28 дней. Причем - после второй прививки: в силу низкой иммуногенности вакцины требуется ввести две ее дозы.- Все это время мы остаемся восприимчивы к инфекции. Исследования показали, что для достижения хорошего популяционного эффекта - то есть чтобы пандемия завершилась как таковая - мы должны набрать потенциал коллективного иммунитета на уровне 50 процентов. Попросту говоря, иммунитет к коронавирусу должен появиться у каждого второго. Поэтому какое-то время нам будут предлагать поостеречься, после чего ограничения начнут снимать, - сообщила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.Как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число выявленных заболевших на утро 31 декабря составляет 30298 человек. За минувшие сутки было выявлено 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 89 человек проходят лечение в больницах, 236 – амбулаторно на дому.Из 325 новых инфицированных – 115 мужчин, 210 женщин. Среди зараженных 15 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 79 человек, 119 в возрасте 50-64 и 92 человека старше 65 лет.Скончались за сутки 23 человека с коронавирусом, в больницах на лечении остаются 1783 человек. Ежесуточный прирост больных составил 1,1% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,99 (на 29 декабря – 0,99).