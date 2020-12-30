Уходящий 2020 год в Пермском крае войдет в историю метеонаблюдений, как самый теплый. Такими данными с «КП» поделился инженер ГИС-центра ПГНИУ, доцент Андрей Шихов. Он рассказал, что среднегодовая температура составила +4,6 °С, что на 1,9 °С выше климатической нормы. В прошлый раз рекорд был в 2008 году.На его установление повлияли три месяца: январь, февраль и март. Тепло с Атлантики и со Средиземного моря непрерывно поступало на протяжении этих месяцев.Далее погода в регионе была в пределах нормы. Даже июль, когда с 8 по 17 июля наблюдалась экстремальная жара, был не самым теплым в истории. Например, июль 2004 года был теплее нынешнего.Однако, особенностей в погоде в этом году было не мало.- Год интересен тем, что осадков выпало ровно норма, это сильно меньше, чем в прошлом году, тогда были рекордные значения, - говорит Андрей Шихов. - Но осадки интересно распределялись. Первая половина года была достаточно влажной. Январь стал одним из двух самых снежных за всю историю наблюдений. Там выпало практически две месячные нормы. Вторая половина года была очень сухой и с большим количеством солнечных дней. В ноябре и декабре было 7 подряд солнечных выходных - редчайшая ситуация.Также вторая половина года была сухой, осадков было примерно на 20% меньше, чем обычно. Запомниться нам 2020 год и длинным «Бабьем летом», а также долго в этом году у нас не было снега – тоже необычная особенность.Был зафиксирован температурный рекорд в этом году, в Лысьве, + 38.4 градуса. Побит рекорд 2010 года, тогда было 38.2, но в Перми рекорд побит не был.В целом лето было в пределах нормы, потому что были не только жара, но и холода.ЧИТАТЬ ТАКЖЕПогода в Перми на Новый год 2021: «Подвигов» от природы ждать не стоитРассказываем, какую ожидать погоду на Новый год 2021 в Перми (подробнее...)