МегаФон и Росгеология начинают морские исследования, чтобы проложить подводную линию связи из Европы в Азию

МегаФон и АО «Росгеология» подписали договор на проведение совместных морских исследований в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Запуск такой линии связи поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Момент подписания соглашения.

Экспедиция начнется уже менее чем через месяц - 5 августа в Мурманске и продлится три месяца. Задача проекта - соединить волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% мирового населения. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий.

Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6500 км. Морские исследования станут первым этапом проекта. Как пояснили в компании, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследованиепород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

«Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана», – отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей Горьков.