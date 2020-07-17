Куда в Перми пойти в выходные с детьми

Наконец-то в пермских скверах парках можно не только погулять, но и покататься на аттракционах, посетить игровые зоны. Но не на всех, а только на тех, которые расположены на открытом воздухе.

Здесь столько всего!Фото: Василий Вахрин

Не надо гадать, куда потянут многие пермские ребятишки своих мам и пап в эти выходные.

Что такое лето? Лето это Парк

В пятницу в сквере у Пермского театра оперы и балета имени Чайковского устанавливали последние конструкции «Лето Парка».

В сквере у оперного театра открылся "Лето Парк".Фото: Андрей МАТЛИН

Каждый день, в будни и выходные, сюда смогут приходить взрослые и дети, чтобы посетить четыре познавательные тематические мини-площадки.

- Все они будут бесплатны для посетителей, - объясняют организаторы. – В игровой зоне мы предложим детям множество настольных игр, какие кому понравятся. В семейной зоне можно будет отдохнуть на мягких пуфиках. На площадке мастеров будут проходить разнообразные мастер-классы, например, по Instagram и TikTok. Пройдут занятия по hand-made, школа диджеев, раскопки археологов, танцевальные уроки. Также посетителей ждут конкурсы с ценными призами и розыгрыши подарков, концерты, выступления творческих коллективов.

В "Лето Парке" есть детская и игровая площадки.Фото: Андрей МАТЛИН

Перед входом на площадки обещают измерять температуру. Приходить просят в масках и перчатках.

- На каждую из площадок одновременно будут пускать ограниченное число посетителей, но можно заранее записаться на посещение в административном павильоне и прийти к определенному часу.

В павильонах "Лето Парка" можно передохнуть от зноя.Фото: Андрей МАТЛИН

«Площадь игр» и «Площадь семьи» будут работать так: с понедельника по пятницу с 15.00 до 21.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 21.00. Посетить «Площадь мастеров» можно со вторника по пятницу с 15.00 до 21.00, и с субботы по воскресенье с 12.00 до 21.00. «Площадь событий» будет открыта со вторника по пятницу с 16.00 до 21.00, с субботы по воскресенье с 12.00 до 22.00.

Программу событий «Лето Парка» можно посмотреть в группах ВКонтакте и Facebook, аккаунте мероприятия в Инстаграм.

По принципу «трехминуток»

Уже с 15 июля, сразу же, как это было разрешено, заработали аттракционы в частном парке имени Горького.

Работники парков ходят в масках.Фото: Василий Вахрин

Здесь объявили: детский сектор будет работать с 10.00 до 22.00, молодежный — с 11.00 до 23.00, с 15.00 открыт семейный экспресс.

Правда, покататься на колесе обозрения пока не удастся. Как и попрыгать на батутах. Не удастся попасть и в логово пирата или посетить улицу страха – закрыты все места возможного скопления народа. В остальном работают все привычные пермякам аттракционы. Большинство из них – по принципу «трехминуток». Средняя цена – 170 рублей. Заплатил деньги, и плавай по пруду на белом лебеде, или греби два круга на детском каноэ.

Народа в парке даже днем в пятницу немало. Но очереди возле аттракционов не скапливаются. Посетители экономят деньги? Люди гуляют, сидят в летних кафе, которые также открыли. А детвора толпится возле самодельного аттракциона: кто-то приделал к шлангу обычный садовый дождеватель, и детвора плещется в струях воды. Это удовольствие – бесплатно.

Мы оба рулим!Фото: Василий Вахрин

Для маленьких любителей техники

В парке отдыха «Балатова» народа пока немного. У него – своя особенность. Тут и там здесь предлагают напрокат электросамокаты, гироскутеры, велосипеды и электромобильчики, которыми могут дистанционно управлять родители, посадив в них ребенка. А есть техника и посерьезней – квадроциклы.

На входе в парк "Балатово" предлагают разнообразную технику напрокат.Фото: Андрей МАТЛИН

Цены у всех практически одинаковые – от 200 до 600 рублей в час, в зависимости от вида выбранного транспорта. В пятницу днем народа здесь почти нет. Но предприниматели рассчитывают, что в выходные подтянутся желающие покататься по дорожкам Балатовского парка.

Заплатил один раз и кувыркайся сколько хочешь.Фото: Андрей МАТЛИН

На некоторых аттракционах здесь отошли от принципа повременной оплаты.

- Я заплатил 150 рублей за сынишку, чтобы его пустили на надувной батут, - говорит Олег. – Это удобно: ребенок играет, сколько хочет, ты – отдыхаешь.

Счастье есть или нет?

В парке «Счастье есть» в Закамске в пятницу днем пока не заметно никаких признаков того, что в выходные здесь заработают аттракционы. На кассе нет никаких объявлений, вагончик администрации закрыт на ключ. Приходится верить на слово продавщице одного из ларьков, которая уверяет, что в субботу карусели и качели заработают. Сколько будет стоить их посещение, пока неизвестно: нигде нет никаких объявлений. «Я слышала, что билеты будут стоить столько же, сколько и прошлым летом», - говорит та же продавщица.

В парке в Закамске обещают, что эти лошадки и другие аттракционы оживут в эти выходные.Фото: Андрей МАТЛИН

А пока на аллеях парка гуляют редкие посетители. В основном – мамы с детишками.

В Парке имени Чехова на Гайве аттракционов нет. Здесь работает детская площадка. А еще можно покатать ребенка на радиоуправляемом автомобильчике. Цены чуть больше, чем берут пермские такси – 150 рублей за 10 минут.

В парке на Гайве неплохая игровая зона для детей.Фото: Василий Вахрин

Как уверяют в городской администрации, аттракционы в муниципальных парках в Балатово, в Закамске и на Гайве будут работать и в выходные, и в будние дни с 10.00 до 22.00. Но при этом предупреждают, что расписание их работы может измениться из-за погоды.