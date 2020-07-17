«От слухового аппарата откажусь, весь выигрыш вложу в сквер». 80-летний пермяк победил во Всероссийском конкурсе

- Спасибо за поздравления, приятно, конечно, что я победил,- улыбается Владимир Кормщиков, мы застали его в тот момент, когда он на тачке возил торф под кусты.

Сквер пермского пенсионера сразу вырвался в лидеры

Все свое свободное время 80-летний пермский пенсионер посвящает скверу в микрорайоне Парковый. 20 лет назад это место рядом с его домом напоминало заброшенный пустырь. Сейчас это ухоженные дорожки, детские площадки и три красивые тенистые аллеи, где растут 25 берез, 22 сосны, 22 ели, 22 рябины, 600 кустов сирени и 150 кустов роз. И очень многое в сквере сделано на его личные деньги.

Неизвестный почитатель добрых дел Владимира Кормщикова отправил заявку с его участием в онлайн-марафон «Я берегу планету», организованный National Geographic. Победитель должен был определиться голосованием. За доброе дело пермского пенсионера проголосовало 67% онлайн-аудитории со всех уголков страны.

Голосование запустили еще в апреле, и Владимир Михайлович сразу вырвался в лидеры.

- Часть денег потрачу на слуховой аппарат, слышать плохо в последнее время стал, остальное вложу в свое детище – любимый сквер, - планировал он.

Но сейчас планы поменялись, и пенсионер отказался от затеи с покупкой слухового аппарата.

- Мне нужны гигантские деньги, у меня сейчас громадная стройка в сквере, мне до осени нужно больше 100 тысяч рублей собрать, поэтому я шабашу, металлолом собираю, чтобы заработать, - объясняет он. - Пенсию мне на пять тысяч добавили, жена разрешила их на сквер тратить и выигрыш туда же пущу, не до слуховых аппаратов сейчас. Да и сумма там не очень большая будет, вдобавок налоги с нее заплатить нужно будет.

В сквере всегда многолюдно.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Не только отдыхают, но и портят

Пенсионер делает две площадки – одну из них - спортивную. Траншею прокопал, 170 тачек грунта вывез, разровнял, завез песчано-гравийную смесь и щебень и готовится к бетонированию и установке площадки.

- Самому делать тренажеры нельзя, нужно покупать стандартные, и стоит этот спортивный комплекс 98 тысяч рублей. Их мне до осени нужно обязательно добрать!

В его сквере всегда многолюдно: детишки бегают и качаются на каруселях, люди постарше сидят на лавочках, подростки тренируются. Увы, но нередко посетители сквера совсем не радуют его основателя и победителя конкурса National Geographic.

- Люди всякие, одни меня считают чуть не миллионером, мол, работал директором – нахапал, сейчас строит на эти деньги, - погрустнел победитель. – «Чудаки», - говорю я им, если бы я был миллионером, стал бы я сам тачки возить? Людей бы нанял, они бы мне все и построили. А я сам 20 лет сквер своими руками возвожу.

Встречаются и такие, кто ломает, тащит, цветы выкапывает. Недавно напакостили - разобрали новый тренажер.

- Я не переживаю и ко всему отношусь так: поправлю, куплю, отремонтирую, - улыбается Владимир Кормщиков. - Прорвемся, как говорится, все будет нормально!

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