«Индекс пермской окрошки»: во сколько обойдется летнее блюдо

Любимое летнее блюдо всех времен особенно популярно в жаркую погоду. Готовит его практически каждая хозяйка. Приходишь с пекла домой, а в холодильнике она: прохладная, вкусная, огурчики хрустят, ммм… Так бы и ела ее весь день! «Комсомолка» посчитала, во сколько этим летом обойдется холодный супчик для семьи из четырех человек, а также сравнила цены в кафе и в магазинах.

На приготовление классической окрошки нужны:

редис (230 г) - 40 рублей;

картофель (400 г) - 18 рублей;

Яйца (5 штук) - 30 рублей;

Огурцы (300 г) - 25 рублей;

колбаса вареная (300 г) - 150 рублей;

сметана (230 г) - 36 рублей;

квас натуральный (1 л) - 127 рублей;

лук и укроп по одному пучку каждого - 50 рублей.

Итого, чтобы приготовить домашнюю окрошку, на продукты в супермаркете придется потратить около 420 рублей.

Окрошка на дом или офис

Можно заказать окрошку на дом с помощью сервисов доставки еды. Цена за порцию окрошки с колбасой из кафе варьируется от 99 до 180 рублей, но учтите, что доставку оформляют только на заказ от 600 рублей. Так что, хотя самый дешевый вариант на семью из 4 человек - 396 рублей, заказать к окрошке придется что-то еще. Или брать более дорогую.

Цены на окрошку в летних кафе за 1 порцию

Кафе «Крапива», ул. Петропавловская, 57:

окрошка на кедровой закваске стоит 350 рублей за порцию.

Кафе «Длинный нос», Комсомольский проспект, 87:

окрошка, на квасе с аджикой, сметаной и колбасой - 70 рублей.

Кафе «Пермская кухня», ул. Газеты «Звезда», 75:

с вареной курицей - 179 рублей или с языком - 220 рублей.

Кафе «Сочи», ул. Сибирская, 52:

с говядиной на квасе - 260 рублей.

Кафе «Хуторок», Крисанова, 24:

сборная окрошка с несколькими видами мяса и колбасой, заправлена квасом, цена 205 рублей.

СПРАВКА «КП»

Окрошка - это старинное блюдо, доподлинно неизвестно, где оно появилось впервые, есть несколько версий. Но многие историки сходятся на том, что готовить освежающий суп впервые начали на Руси после введения христианства. Окрошка образовалась от глагола «крошить», то есть мелко резать.

Рецепты окрошки от известных пермяков

Повар Сергей Юрин рассказал нам несколько рецептов окрошки. Фото: личный архив Сергея Юрина.

Сергей ЮРИН, бренд-повар:

- Рецепт окрошки известен давно, тот, что мы готовим сейчас, отличается от той, что готовили 100 лет назад. Я расскажу о двух рецептах, один - старинный. С ним меня познакомили в Сибири, как часть енисейской кухни, а второй рецепт - современный.

Первый рецепт

Основной ингредиент этого рецепта жареная дичь, можно заменить ее телятиной или курицей. Крошим мясо, к нему добавляем свежие и соленые огурцы, они придают окрошке более яркий вкус, потом яйца, репчатый и зеленый лук, зелень: укроп, петрушка. Все смешиваем, выкладываем в миску и добавляем квас. Солим и заправляем сметаной.

Второй рецепт

Изюминка этого рецепта - в остринке окрошки. Квас заправляют горчицей, причем она должна быть свежей, такой, чтобы слеза бежала, и хреном столовым из банки, добавляют в эту смесь немного сахара и соли. Берем отварные картофель, мясо - телятину, огурцы свежие, редис, яйцо и много зелени. Заправляем все квасом и добавляем сметану.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

Главный секрет окрошки, которая готовится в семье Дмитрия Махонина, - настоящий домашний квас.

- Главный секрет окрошки, которая готовится в нашей семье, - настоящий домашний квас. Вареные яйца и картофель нарезаем мелкими кубиками. Добавляем вареную колбасу или курицу. И остальные ингредиенты - то, что выросло в огороде: свежие огурцы, редиска, зеленый лук, укроп.

Министр образования Пермского края Раиса КАССИНА

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала свой рецепт окрошки с сывороткой.

- Любимый рецепт окрошки нашей семьи такой: берем зеленый лук, обязательно толчем его с солью, так острота уйдет и лучок будет не таким грубым. Все крошим кубиками, огурцы свежие и добавляем совсем немного соленых, обязательно редиску, немного укропа очень мелко шинкованного, добавляем ветчину, картофель, яйцо. Вместо кваса мы любим заправлять окрошку сывороткой. Для пикантности можно приправить молотым черным перцем.

Рецепт домашнего кваса

Квас сейчас можно купить в любом магазине, но домашний все равно вкуснее.

Для приготовления нам понадобятся:

черный хлеб - 2 корочки;

сахарный песок - 1 чайная ложечка (с горочкой);

вода - 2 стакана (теплая).

Как готовить

Хлеб нарезать небольшими кубиками и просушить в духовке. Должны получиться хрустящие сухарики.

Затем засыпаем их в небольшую банку (0,5-1 литр), туда же - сахар и воду. Размешать ложкой, накрыть крышкой и убрать в теплый уголок.

Смесь забродит через день-два. Готовая закваска имеет кислый запах и мутноватый вид. Затем переливаем ее в 3-литровую банку. Можно подсыпать еще горсточку сухариков и добавить сахара.

Доливаем кипяченой теплой воды и накрываем крышкой. Убираем в теплое и темное место. Через сутки жидкость «заиграет». Заливаем все в пластиковые бутылки, добавляем в каждую по маленькой пригоршне изюма.Крышку хорошо закручиваем. Когда бутылки станут твердеть -значит, началось брожение, и квас скоро будет готов. Бутылки надо поставить в холодильник на пару часов, после этого можно использовать квас для окрошки.