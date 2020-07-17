2020-07-17T10:40:39+03:00
Происшествия

«Знала, что вместо стекла пластмасса, но вышла на линию». В Перми осудили водителя автобуса, у которой в салоне погиб 12-летний кадет

Женщину отправили в колонию-поселение и лишили прав
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Смертельное ДТП произошло 28 февраля 2018 года в микрорайоне Садовый.Смертельное ДТП произошло 28 февраля 2018 года в микрорайоне Садовый.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
Изменить размер текста:

Суд поставил точку в трагическом ДТП, случившемся в микрорайоне Садовый в Перми 28 февраля 2018 года. В то утро, напомним, скончался 11-летний кадет, ехавший на занятия в школу.

Прокурор добился отмены оправдательного приговора

После столкновения двух автобусов 1 и 68 маршрутов ребенок получил травмы не совместимые с жизнью: кусок полимерного оконного стекла автобуса ударил его в голову и шею. Мальчик умер мгновенно.

Автобусом № 68 управляла 36-летняя женщина-водитель. Ранее Мотовилихинский суд Перми оправдал женщину, так как виновником аварии был признан водитель «единички», который превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Но по представлению прокурора Пермского края оправдательный приговор вышестоящим судом был отменен. И прокуратура в итоге добилась вынесения обвинительного приговора водителю пассажирского автобуса № 68, по вине которой погиб ребенок.

Зная, что вместо стекла - пластмасса, начала возить пассажиров

- Проведенная экспертиза показала, что эксплуатация транспортного средства при таком виде остекления салона запрещена, поскольку полимерный материал (пластмасса) вызывает травмирующее воздействие в случае разрушения, - пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Тем не менее, зная о данном факте, женщина-водитель, не предупредив работодателя, вышла на линию и приступила к перевозке пассажиров.

По результатам нового рассмотрения уголовного дела подсудимая была признана виновной.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием колонии-поселении, также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Однако учитывая, что у осужденной имеется двое несовершеннолетних детей, ей предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Работодатель осужденной - ООО «СервисАвто» должен выплатить 1 млн. рублей компенсации морального вреда матери погибшего ребенка.

Напомним, в марте 2019 года Рамиль Тайсин - водитель автобуса-виновника аварии был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, с его работодателя ООО «Транс А» также была взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В деле о ДТП, в котором погиб 11-летний кадет из Перми, появился второй обвиняемый

Пермские следователи считают, что водитель не имела права выводить в рейс технически неисправный автобус (Подробнее...)

«Мою дочь терроризируют в школе». Водитель автобуса, по вине которого в ДТП погиб 11-летний кадет, прячет лицо от камер журналистов

Водителю Рамилю Тайсину грозит до пяти лет в колонии (Подробнее...)

«Я не хочу видеть палача моего сына»

В Перми судят водителя автобуса, по вине которого погиб 11-летний кадет (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Реинкарнация и разгон в новую жизнь»: Опубликованы записки из дневника блогера Насти Тропицель, сделанные незадолго до смерти
Друзья погибшей на Бали блогерши-миллионерши рассказали, как она предчувствовала свою смерть, почему парень ее отговаривал ехать на мотоцикле и из-за чего произошла роковая авария [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Перми тонну огурцов выбросили в мусорный контейнер
Стало известно, когда в пермском аэропорту установят телетрапы
Юные хоккеисты готовятся к суперфиналу «Золотой шайбы», который пройдет в Перми
Чаще всего коронавирусом заболевают жители Перми и Березников
В Пермском крае 98 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки
Еще 98 человек в Прикамье выздоровели от коронавируса
В Перми возобновят работу три музея
В Перми снова вынесли приговор водителю автобуса, в котором погиб 11-летний кадет
В МСЧ предупредили жителей Прикамья о грозах и сильном ветре
На пяти пляжах в Перми плохая вода, а на одном – песок
В Перми спасатели будут на катере патрулировать акваторию Камы
Райффайзенбанк запустил бесплатную онлайн-бухгалтерию для клиентов всех банков
В Перми 37-летний монтажник упал с высоты
В Прикамье снимут фильм-катастрофу, основанный на реальных событиях
В Перми с крыши детского сада упал мужчина
Журнал Euromoney назвал Райффайзенбанк лучшим российским банком
«На берегу остались сланцы и телефон». В Перми полночи искали молодого человека
Росприроднадзор выяснил источник загрязнения Камы в Березниках