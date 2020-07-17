«Знала, что вместо стекла пластмасса, но вышла на линию». В Перми осудили водителя автобуса, у которой в салоне погиб 12-летний кадет

Суд поставил точку в трагическом ДТП, случившемся в микрорайоне Садовый в Перми 28 февраля 2018 года. В то утро, напомним, скончался 11-летний кадет, ехавший на занятия в школу.

Прокурор добился отмены оправдательного приговора

После столкновения двух автобусов 1 и 68 маршрутов ребенок получил травмы не совместимые с жизнью: кусок полимерного оконного стекла автобуса ударил его в голову и шею. Мальчик умер мгновенно.

Автобусом № 68 управляла 36-летняя женщина-водитель. Ранее Мотовилихинский суд Перми оправдал женщину, так как виновником аварии был признан водитель «единички», который превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Но по представлению прокурора Пермского края оправдательный приговор вышестоящим судом был отменен. И прокуратура в итоге добилась вынесения обвинительного приговора водителю пассажирского автобуса № 68, по вине которой погиб ребенок.

Зная, что вместо стекла - пластмасса, начала возить пассажиров

- Проведенная экспертиза показала, что эксплуатация транспортного средства при таком виде остекления салона запрещена, поскольку полимерный материал (пластмасса) вызывает травмирующее воздействие в случае разрушения, - пояснили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Тем не менее, зная о данном факте, женщина-водитель, не предупредив работодателя, вышла на линию и приступила к перевозке пассажиров.

По результатам нового рассмотрения уголовного дела подсудимая была признана виновной.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием колонии-поселении, также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Однако учитывая, что у осужденной имеется двое несовершеннолетних детей, ей предоставлена отсрочка отбывания наказания.

Работодатель осужденной - ООО «СервисАвто» должен выплатить 1 млн. рублей компенсации морального вреда матери погибшего ребенка.

Напомним, в марте 2019 года Рамиль Тайсин - водитель автобуса-виновника аварии был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, с его работодателя ООО «Транс А» также была взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн. рублей.

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