«Пик жары пройден!» В Перми побит прежний максимум температуры 1940 года
Специалисты ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета продолжают рассказывать о погодных аномалиях июля в регионе.
16 июля на востоке Пермского края установлены новые исторические температурные рекорды. По северу и западу Пермского края было значительно прохладнее, температура воздуха днем составляла +30…+33°, не были установлены даже суточные рекорды тепла.
По метеостанциям края отмечены следующие значения максимальной температуры:
Лысьва +38,4°. Это на 0,2° выше самого высокого значения температуры в Пермском крае летом 2010 года (+38,2° в Верещагино), и исторический максимум для всей территории Пермского края как минимум с 1966 года.
Для Перми значение +35,3° - это максимум дня 16 июля, прежний максимум от 1940 года перекрыт на 1,8°.
Кунгур +37,1°
Кын +36,8°
Чернушка +36,8°
Губаха +36,3°, исторический максимум станции
Октябрьский +36,2°
Березники +35,5°
Пермь +35,3°
Бисер +35,2° (новый исторический максимум станции по ярду наблюдений с 1888 г. Прежний максимум составлял +34,6°, отмечался в июне 1958 г.)
Большая Сосонва +35,1°
Добрянка +35,0°
Оса +34,9°
Чермоз +34,7°
Верещагино +34,5°
Оханск +34,4°
Ножовка +34,3°
Чайковский +33,5°
Кудымкар +33,3°
Кочево +32,7°
Ныроб +32,6°
Чердынь +32,5°
Коса +32,0°
Гайны +31,8°
Усть-Черная +30,3°
- Пик жаркой погоды пройден, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - К Пермскому краю медленно приближается холодный атмосферный фронт с волнами. Его влияние ощутят жители уже 17 июля. Пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. Температурный фон по-прежнему высокий: ночью 17–22°, днем 28-33°.
Несмотря на прохождение фронта и смену воздушной массы, в выходные будет тепло. 18–19 июля ожидается облачная с прояснениями и кратковременными дождями погода, местами с порывистым ветром до 15 м/с. Ночная температура опустится до 13-18°, дневная температура составит 25-30°.
Начало следующей недели будет умеренно-теплым (в пределах нормы), по южной половине Пермского края еще и дождливым. Температурный фон в ночное время будет находиться на прежнем уровне, за счет облачного покрова днем воздух не прогреется выше 25°.
ИСТОЧНИК KP.RU