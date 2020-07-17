2020-07-17T08:53:48+03:00
Общество

«Пик жары пройден!» В Перми побит прежний максимум температуры 1940 года

Синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
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16 июля на востоке Пермского края установлены новые исторические температурные рекорды.16 июля на востоке Пермского края установлены новые исторические температурные рекорды.Фото: Василий Вахрин
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Специалисты ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета продолжают рассказывать о погодных аномалиях июля в регионе.

16 июля на востоке Пермского края установлены новые исторические температурные рекорды. По северу и западу Пермского края было значительно прохладнее, температура воздуха днем составляла +30…+33°, не были установлены даже суточные рекорды тепла.

По метеостанциям края отмечены следующие значения максимальной температуры:

Лысьва +38,4°. Это на 0,2° выше самого высокого значения температуры в Пермском крае летом 2010 года (+38,2° в Верещагино), и исторический максимум для всей территории Пермского края как минимум с 1966 года.

Для Перми значение +35,3° - это максимум дня 16 июля, прежний максимум от 1940 года перекрыт на 1,8°.

Кунгур +37,1°

Кын +36,8°

Чернушка +36,8°

Губаха +36,3°, исторический максимум станции

Октябрьский +36,2°

Березники +35,5°

Пермь +35,3°

Бисер +35,2° (новый исторический максимум станции по ярду наблюдений с 1888 г. Прежний максимум составлял +34,6°, отмечался в июне 1958 г.)

Большая Сосонва +35,1°

Добрянка +35,0°

Оса +34,9°

Чермоз +34,7°

Верещагино +34,5°

Оханск +34,4°

Ножовка +34,3°

Чайковский +33,5°

Кудымкар +33,3°

Кочево +32,7°

Ныроб +32,6°

Чердынь +32,5°

Коса +32,0°

Гайны +31,8°

Усть-Черная +30,3°

- Пик жаркой погоды пройден, - сообщают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - К Пермскому краю медленно приближается холодный атмосферный фронт с волнами. Его влияние ощутят жители уже 17 июля. Пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с. Температурный фон по-прежнему высокий: ночью 17–22°, днем 28-33°.

Несмотря на прохождение фронта и смену воздушной массы, в выходные будет тепло. 18–19 июля ожидается облачная с прояснениями и кратковременными дождями погода, местами с порывистым ветром до 15 м/с. Ночная температура опустится до 13-18°, дневная температура составит 25-30°.

Начало следующей недели будет умеренно-теплым (в пределах нормы), по южной половине Пермского края еще и дождливым. Температурный фон в ночное время будет находиться на прежнем уровне, за счет облачного покрова днем воздух не прогреется выше 25°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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