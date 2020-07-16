2020-07-16T16:14:21+03:00
Общество

Зону платной парковки в Перми собираются расширить

А в центре города поднимут стоимость стоянки
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Аншлаги о платности парковки появятся и в других местахАншлаги о платности парковки появятся и в других местахФото: Василий Вахрин
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- Зона платной парковки вновь расширится, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда»-Пермь» начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - Но очень несущественно - на отдельные кварталы, которые прилегают к зоне платной парковки, и поэтому там свободных мест для автомобилей в рабочие дни практически нет.

Администрация Перми продолжит «бороться рублем» с загруженностью парковок в городе.

Уже осенью не получится бесплатно оставить машину в кварталах по улице Газеты «Звезда» - от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского, по улице Глеба Успенского в районе кинотеатра «Кристалл» - от Комсомольского проспекта до улицы Куйбышева, по улице Пионерской между улицами Глеба Успенского и Белинского и по улице Пушкина между улицами Николая Островского и Клименко.

А в самом центре Перми парковкабудет стоить не 20, а 25 рублей в час.

- В начале года мы планировали повысить стоимость парковки на наиболее загруженных улицах, - напомнил Максим Кис. - Но началась пандемия, и загруженность парковок резко снизилась. Поэтому глава Перми принял решение отложить повышение цен до того момента, когда парковки снова будут перегружены. Осенью, возможно, мы вернемся к этому вопросу.

Более дорогими станут парковки на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Сибирской и Монастырской. По мнению властей, там будут оставлять свои машины только те люди, которые приезжают в центр Перми по делам, на час-другой. А те, кто там работает, будут выбирать более дешевые места.

- Также в августе мы собираемся представить на утверждение депутатов городской Думы проект об организации муниципальных плоскостных парковок, - рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения. -Решение этого вопроса несколько затянулось. Надеюсь, что в этом году произойдет прорыв,

Уже определено более 30 участков, где могут располагаться парковки:

- Речь идет и о создании перехватывающих парковок на границе платной зоны, где бы горожане могли оставлять машины и ехать дальше на общественном транспорте, и о внеуличных, внутри платной зоны, - отметил Максим Кис. - Мы идем по пути управления ценой. Внеуличные парковки должны быть дешевле, чем карманы на дороге, для того чтобы на уличных парковках машины стояли недолго. А те, кто приезжает на работу на весь день, смогут сэкономить, оставив автомобиль на внеуличной парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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