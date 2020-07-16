Все в парк! В Перми открыли развлекательные аттракционы

Как мне здесь нравится! Фото: Василий Вахрин

Жизнь понемногу входит в привычную колею. Погода изо всех сил старается способствовать этому.

В тени беседки. Фото: Василий Вахрин

В городе запустили фонтаны, и детвора весело плещется под струями воды. На городских пляжах пока висят грозные предупреждения о том, что они закрыты, но патрули больше по песку не ходят. И спасатели бдительно обозревают многочисленных загорающих и купальщиков.

Аллеи парка имени Горького заполнились людьми. Фото: Василий Вахрин

Кажется, никогда в городе не было так много летников – столики и навесы встречаешь повсюду. Горожане потягивают коктейли, лакомятся мороженым.

Предвестником возвращения к нормальному бытию для многих стало возобновление работы аттракционов в парках. В Перми они заработали в парках имени Горького, «Счастье есть», имени Чехова, в саду имени Миндовского. Правда, власти предупредили: батуты и интерактивные развлечения пока будут закрыты, повсюду будут соблюдаться различные правила санитарной предосторожности. Но пермяков это не остановило.

Аттракцион под названием "Садовый дождеватель". Фото: Василий Вахрин

Меры предосторожности

- А я когда здесь в последний раз была, в детстве? – уточняет девочка лет пяти у своей мамы.

Одно сознание того, что в городе летом нельзя покататься на каруселях и покачаться на качелях в парке Горького тяготило многих. И вот теперь они заработали. Аллеи парка заполнились народом.

А я на лошадке! Фото: Василий Вахрин

Коронавирус, впрочем, напоминает о себе то тут, то там.

- Это настоящая птичка поет? – спрашивает та же девочка.

Как вдруг соловьиная трель прерывается, и из репродуктора на весь парк звучит строгий голос: «Граждане, соблюдайте социальную дистанцию!»

Ребенку перед посадкой на пони предлагают протереть руки защитной жидкостью.

- Это чтобы лошадке приятно было? – интересуется дитя.

Я лечу! Фото: Василий Вахрин

Все дороги ведут к воде

Больше всего народа в летнюю жару толпится возле аттракционов, так или иначе связанных с водой. Вот задумчивый мальчик рассекает прохладную водную гладь аттракциона «Черная жемчужина» на утлом суденышке. Три минуты прохлады для сына обошлись его папе в 170 рублей. Из желающих совершить путешествие длиной в два круга за 100 рублей на индейском каноэ выстроилась целая очередь. Весело таскает разноцветных пластиковых рыбок детвора из глубин бассейна аттракциона «Удачная рыбалка».

"Черная жемчужина" в такую жару - то, что надо. Фото: Василий Вахрин

А возле ротонды посреди асфальтовой площадки кто-то установил бесплатный аттракцион: к концу шланга приделан обычный пластмассовый садовый дождеватель. Под струями разлетающейся во все стороны воды резвятся многочисленные представители подрастающего поколения. Детворы здесь собирается почему-то больше, чем где бы то ни было. И то сказать: тут тебе и фонтан, и пляж – два в одном флаконе.

А я плыву на индейском каноэ. Фото: Василий Вахрин

Посетители парка повзрослей выбирают и аттракционы посерьезней. Ладья-качели «Емеля» не пустует: доносящиеся из нее испуганные повизгивания вселяют в гуляющих уверенность, что все в этом мире постепенно возвращается на круги своя.

Ловись, рыбка. Фото: Василий Вахрин

Открылись в парке летние кафе и ресторанчики. Сидит пермский люд в «Халве» и в «Итальянском семейном ресторане». А если нет лишнего времени – пожалуйста, покупайте на скорую руку воздушную кукурузу или попкорн. Только вот почему-то к симпатичному «Кукурузомобилю» народ в очередь пока не выстраивается. Призыв купить в ярком смешном автомобильчике горячую кукурузу за 100 рублей почему-то не находит жаркого отклика у пермяков. Спадет зной, может быть, тогда?

Очередей к Кукурузомобилю пока нет. Фото: Василий Вахрин

Горьковский парк будет работать допоздна

В городской администрации сообщили, что аттракционы в муниципальных парках будут работать и в выходные, и в будние дни с 10.00 до 22.00. Но при этом предупредили, что расписание их работы может меняться из-за погоды.

В частном парке имени Горького детский сектор работает с 10.00 до 22.00, молодежный — с 11.00 до 23.00. С 15.00 открыт семейный экспресс.