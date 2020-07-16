2020-07-16T15:52:55+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Губахинский кокс» подводит итоги

Более 660 тысяч тонн кокса произвело предприятие за истекший год
Ксения ОГАРЕВА
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Фото: «Губахинский кокс»Фото: «Губахинский кокс»
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В преддверии профессионального праздника - Дня металлурга - на «Губахинском коксе» подводят производственные итоги и начинают отсчет нового трудового года.

С июля 2019 по июнь 2020 года на предприятии было произведено более 660 тысяч тонн кокса 6-процентной влажности, производство каменноугольной смолы составило 24,8 тысяч тонн.

Фото: «Губахинский кокс»

Фото: «Губахинский кокс»

Несмотря на общий кризис, в первом полугодии 2020 года планы по производству продукции перевыполнены на 19,9 процентов. Потребителям отгружено 300 тысяч тонн кокса, смолы – 9,4 тысяч тонн.

Фото: «Губахинский кокс»

Фото: «Губахинский кокс»

На «Губахинском коксе» принята программа по повышению эффективности производства. Планируется, что суммарный экономический эффект от ее реализации составит свыше 130 миллионов рублей. Наибольший экономический эффект ожидается от реализации проекта по строительству съезда и реконструкции железнодорожных путей на территории предприятия.

Фото: «Губахинский кокс»

Фото: «Губахинский кокс»

Он позволит более эффективно наладить маневровые работы и снизить простои подвижного состава на путях предприятия.

Фото: «Губахинский кокс»

Фото: «Губахинский кокс»

Свыше 12 миллионов рублей выделено ОАО «Губахинский кокс» в рамках социально-экономического партнерства с муниципалитетом. Благодаря этому в Губахе за последние пять лет возведены детские игровые площадки и скейтпарк, фонтан «Книга».

Фото: «Губахинский кокс»

Фото: «Губахинский кокс»

В июне 2020 года «Губахинский кокс» завершил строительство ограждения в парке отдыха им. Ю.Гагарина.

- И в будущем ОАО «Губахинский кокс» продолжит наращивать объемы производства, максимально точно отвечая запросам современного потребителя, а также продолжит развивать социальное сотрудничество с администрацией города на благо всех его жителей, - подчеркивают в руководстве предприятия.

Фото: «Губахинский кокс»

Фото: «Губахинский кокс»

ИСТОЧНИК KP.RU

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