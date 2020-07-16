2020-07-16T10:53:51+03:00
Общество

В Перми ищут попугая с высоким хохолком

Всех, кто увидит пернатого, просят сообщать хозяевам
Анна Маркова
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Попугай породы корелла пропал два дня назад. Фото: архив хозяйки попугая.Попугай породы корелла пропал два дня назад. Фото: архив хозяйки попугая.
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Хозяйка попугая Юлия не спит и уже две ночи. Места себе не находит с тех пор, как улетела любимица семьи - попугай Тоня. Серая, в белую крапинку, с высоким хохолком - породы корелла жила в квартире на улице Пушкина, 11.

- Нашей Тоне 5 лет, рассказывает Юлия. - В невыносимую жару мы открыли окна в лоджии. Обычно Тоня туда не выходит, свободно летала по квартире, в клетку редко заходила, любила садиться или ходить по своей лесенке. В тот день в дверь квартиры позвонили, я пошла открывать, птица засуетилась, испугалась и вылетела в окно.

Искали Тоню днем и ночью, но пока безрезультатно. Говорят, птицу видели на улице Островского 53, 55, в районе улиц Пушкина, Горького. Но куда бы хозяева не приходили, найти не смогли.

Попробовать поймать ее можно набросив какую-нибудь ткань. У хозяев она ела обычно только специальный корм, поэтому приманить едой, ее скорее всего не получится.

Если вы увидите Тоню или птица случайно залетит к вам, пожалуйста, позвоните Юлии по номеру телефона +79024762231, она очень переживает.

СПРАВКА «КП»

Корелла - птица семейства какаду. Обитает в Австралии. В природных условиях живут в лесах расположенных по берегам рек и в открытых эвкалиптовых рощах, в заросших низким кустарником саваннах. Часто сидят на вершинах засохших деревьев и на высоких кустарниках, благодаря своей окраске они остаются на них незаметными. Сидя высоко на дереве, они могут близко подпустить человека, а вот в траве они очень пугливы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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