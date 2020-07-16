Синоптики рассказали, в каких территориях Пермского края были побиты метеорекорды и сколько еще продлится жара

В Пермском крае продолжается период экстремальной жары. Специалисты ГИС центра

Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, какие аномалии зафиксировали вчера, 15 июля. Этот день в регионе наблюдалась экстремальная жара.

- На большинстве метеостанций температура воздуха превысила отметку +35 градусов, - сообщают метеорологи. - Последний раз такая жаркая погода наблюдалась 31 июля - 1 августа 2010 года, а до этого - только в 1936 и 1931 годах. На ряде станций температура воздуха приблизилась к историческим максимумам станций, суточные рекорды тепла были отмечены по всему краю. Превышение температуры над нормой составило около 10°. Отмечены следующие значения максимальной температуры:

Ножовка +37,0°

Оса +36,8°

Кунгур +36,7°

Чайковский +36,6°

Оханск +36,5°

Березники +36,4°

Большая Соснова +36,3°

Лысьва +36,2°

Пермь +36,1°

Верещагино +36,0°

Чернушка +36,0°

Добрянка +35,8°

Кудымкар +35,6°

Кын +35,4°

Губаха +35,3°

Кочево +34,7°

Коса +34,0°

Ныроб +34,0°

Усть-Черная +34,0°

Чердынь +33,8°

Чермоз +33,8°

Бисер +33,7°

В Чердыни повторен абсолютный максимум температуры для июля, такое же значение отмечалось 10 июля 1935 и 31 июля 2010 гг. В Бисере установлен новый абсолютный рекорд температуры для июля, прежний максимум +33,2° был зафиксирован 31 июля 2010 г. В Перми до рекордного значения для июля (+36,6°, 13 июля 1931 г.) не хватило 0,5 градуса.

Вечером над северо-западными районами края возникло скопление кучево-дождевых облаков. С ним были связаны грозы (в отдельных районах сухие), в Гайнах выпал град диаметром 10 мм и прошел шквал 15 м/с.

16 июля на территории края сохранится такая же экстремально жаркая погода, однако на северо-западе территории немного похолодает (до +32…+34°). В Перми максимальная температура ожидается +35…+36°, по юго-востоку края до +37°. Во второй половине дня в западных и северо-западных районах могут развиваться грозы (частично сухие), вероятен град, локальные шквалы. Впрочем, зоны осадков будут еще очень локальными, на основной части края их не будет.

Уже в пятницу жара немного ослабеет, ожидается падение температуры воздуха до 28-30 градусов. С каждым днем она будет опускаться на несколько градусов. На следующей неделе подобных температур, что были зафиксированы на текущей неделе не ожидается.