2020-07-15T17:13:29+03:00
Общество

Памяти Мастера новостей

Ушел из жизни Заслуженный работник культуры РФ, заместитель главного редактора Пермского областного радио А.А. Лосев
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
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Анатолий Александрович окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Фото: fnperm.ruАнатолий Александрович окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Фото: fnperm.ru
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К смерти привыкнуть нельзя. «Все там будем», «возраст есть возраст» - это, скорее, отговорки сознания для анестезии мозга. Да, «все там будем». Но сложно однажды утром принять тот факт, что твой и десятков других журналистов Учитель больше не придет в Дом радио…

Когда я пришел в Дом радио на Технической, 7 двадцать лет назад, Анатолий Александрович Лосев был уже не только известным и уважаемым журналистом, но и так и хочется написать «большим начальником». Только это будет неправильным определением. Нет, руководителем службы информации, «Последних известий», как порой называли редакцию по старинке, он был. Причем – принципиальным, когда надо жестким руководителем. Но все же не «большим начальником» - те все больше нередко «надуваются» от чувства собственной значимости, а у Лосева этого не было и в помине. Он был информационщик от Бога и до мозга костей, уж простите за этот штамп.

«Мастер», «король новостей» - так еще называли его. И Анатолий Александрович действительно был суперновостийщиком. По-хорошему въедливый, он мог «завернуть» текст, если там был хоть намек на «абракадабру». Опытные авторы с волнением отдавали ему на проверку тексты в выпуск из машбюро: знали, что «халява» не пройдет. Еще бы, ведь А.А. Лосев в комитете по телевидению и радиовещанию - с 1968 года. Послужной список на областном радио за 34 года: корреспондент в промышленной редакции, старший редактор отдела пропаганды, заведующий отделом, заместитель главного редактора. Организовывал радиожурнал «Рабочая жизнь», вел радиопосты на крупных стройках, создавал и вел новую информационную программу «Диапазон», был наставником молодых журналистов.Анатолий Лосев - лауреат конкурса журналистского мастерства имени А. Гайдара, Заслуженный работник культуры РФ, награжден многими наградами.

Вот только эти строки биографии не передадут настоящего Лосева. Бесконечно доброго, с искринкой в глазах, человека, по крупицам собиравшего для сотен тысяч слушателей каждый день новостные выпуски. Если кто-то думает, что раньше, в «ламповую» эпоху, новости делать было проще, чем сегодня, то ошибается. Служба новостей – всегда беспокойное хозяйство. Одного автора надо подбодрить, другому – «придать ускорение». И все с колес, скорее, скорее…

Анатолий Александрович Лосев был беспощадным рецензентом на планерках. Беспощадным в том смысле, что говорил только по делу и поблажек никому не делал. Но за это, за объективность, и любили. Уверен, что при всей его жесткости и требовательности на него и не обижались. Наоборот, еще больше уважали. Авторы порой, как дети, радовались, если его редакторская рука не тронула их текст.

Я запомню Анатолия Лосева улыбающимся: вот он отставляет в кабинете свою палочку – помощницу (подводило здоровье) и открывает после смены шкаф, а там – 100 грамм крепкого напитка. Все по-человечески и понятно. Вот он, уже на пенсии, все с той же палочкой, улыбается в кругу радийщиков после прямой трансляции с какого-то важного мероприятия. «Анатолий Александрович, слушали? Ну, как Вам?». «Нормально! Но немного недокрутил. Смотри:….». Ему и на пенсии были небезразличны дела цеха.

Простите нас, Анатолий Александрович. Глупых и молодых. За то, что часто спорили и не слушали. За то, что не звонили и не навещали. Уже не позвоним. Но – не забудем. Учителей всегда помнят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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