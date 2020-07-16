Как сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта

В прямой эфир радио «Комсомольская правда»-Пермь» (96.6 FM) пришли врачи пермской клиники «Эксперт»: профессор хирургии, врач-эндоскопист Валерий Новиков, хирург, колопроктолог Татьяна Шварева, сердечно-сосудистый хирург, кандидат медицинских наук, зам.главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Виктор Кашин.

«Заправлять» организм нужно правильной пищей

Речь в программе шла о здоровье желудочно-кишечного тракта. Специалисты рассказали об основных правилах приема пищи и перечислили те симптомы, на которые нужно обратить внимание, чтобы оставаться здоровым долгие годы.

- Болезни желудочно-кишечного тракта, конечно же, связаны с той пищей, которую мы принимаем, - объяснил Валерий Новиков. – Очень важна и регулярность приема пищи. Кушать нужно часто и понемногу и избегать агрессивных продуктов: маринованных помидоров, огурцов и жирной пищи и т.д..

Но не только сбалансированное питание поможет человеку уберечь себя от заболеваний ЖКТ. Также на состояние желудочно-кишечного тракта могут негативно влиять стрессы, которых у современных людей предостаточно, вирусные инфекции и агрессивная городская среда. Кстати, маски, которые мы сейчас носим, чтобы уберечься от коронавируса, помогают человеку защитить себя и от агрессивной городской пыли.

Врачи дали несколько советов, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье в частности, желательно кушать в одно и то же время, тогда ферментные системы всегда будут готовы к приему пищи.

- Также не нужно делать большие перерывы в приеме пищи и переедать, - поясняет Татьяна Шварева. – Объем принимаемой пищи должен составлять 200-250 граммов. И обязательно важно кушать больше клетчатки, чтобы кишка лучше дренировала все, что вы съели.

Симптомы, после появления которых необходимо не затягивать поход к врачу

На какие симптомы стоит обратить внимание человеку, чтобы его заболевание не перешло в хроническое форму? Если человек отмечает у себя неоднократную изжогу, как реакцию на разные продукты питания, любые боли в верхней, средней или нижней области живота или расстройства, такие, как выброс пищи через рот или кишечник. В этих случаях стоит максимально быстро обратиться к врачу за медицинской помощью.

- А также если вы увидели в своих выделениях кровь или слизь с багровым оттенком, то тоже нужно срочно обратиться к врачу, - добавила Татьяна Шварева.

Отметим, что клиника «Эксперт» предоставляет своим клиентам весь спектр услуг по диагностике желудочно-кишечного тракта. Пациентам, которые входят в «группу риска», показанопроводение эндоскопического исследования. В России эта услуга очень востребована, но нередко пациенты боятся боли и дискомфорта, которыми сопровождается такое процедура.

- Во многих западных странах эти исследования проводятся под местным обезболиванием, - объяснили гости радиостудии. - В нашей клинике тоже все инвазивные эндоскопические вмешательства выполняются с обезболиванием. Во-первых, есть ряд препаратов, которые помогут пройти обследование комфортно. Во-вторых, у нас есть специалисты-анестезиологи, которые отвечают за безопасное и быстрое введение обезболивающих препаратов, а также за контроль состояния пациента при проведении манипуляций.

Почему важно проходить подобные обследования? Нередко у человека в организме существуют так называемые полипы, которые со временем – через шесть – восемь лет могут перерасти в злокачественные образования. Специалисты во время обследования могут просто убрать полип, и проблема исчезнет. Тянуть с обследованием не стоит: если начались боли или появились метастазы, помочь пациенту будет уже гораздо сложнее.

Гости студии ответили на вопросы радиослушателей

- Мой шестилетний ребенок плохо ест, мы прошли обследование, у нас ничего не выявили. Врачи рекомендуют кормить его супами, - поделилась с гостями эфира радиослушательница.

- Питание детей – это больное место. Здесь важны те же самые принципы: регулярность питания, отсутствие агрессивной пищи и фаст-фудов.

- У меня вопрос к проктологу: насколько опасно кровотечение из геморроидальных узлов? – позвонила в студию Светлана.

- Это действительно очень опасно. Любое кровотечение – это признак обострения болезни и повод немедленно обратиться к врачу! Однако бывает, что люди по нескольку лет ходят и «кровят». Думают, что причина – геморрой, а на самом деле это может быть опухоль прямой кишки. В данном случае важно понять, откуда кровотечение и сделать это может только специалист, который назначит обследование, поставит диагноз, а потом начнет лечить.

Обращаясь в клинику «Эксперт» пациенты могут быть уверенны в том, что весь персонал клиники заботиться об их безапасности. По всей территория здания нанесена разметка, которая позволяет сохранять социальную дистанцию, термомомитрия каждого работника перед началом смены и каждого пациента позволяют минимизировать риск контакта с вирусным больным, ну и, конечно, наши администраторы при необходимости, обеспечат каждого посетителя средствами индивидуальной защиты.

В Перми прием ведут два центра:

ул. Подлесная, 6 (МРТ-диагностика);

ул. Монастырская, 42А (диагностический центр (МРТ, КТ, маммография с томосинтезом, рентген), поликлиника 30 медицинских направлений, эндоскопия, УЗИ, анализы).

Сайт: https://www.mrtexpert.ru/prm

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ДЛЯ СПРАВКИ:

Федеральная сеть медицинских центров Группы компаний «Эксперт» основана в 2007 году, на данный момент представлена в 37 регионах России: 40 диагностическими центрами, 11 многопрофильными медицинскими центрами.

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