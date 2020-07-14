Коронавирус в Перми, последние новости на 15 июля 2020: в Прикамье продолжают возвращаться туристы из-за рубежа

За прошедшие сутки, по сообщениям Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 69 новых случаев заражения COVID-19: 31 человек проходит лечение в больницах, 38 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4543. Ежесуточный прирост больных составил 1.5% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 13 июля – 0,95). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

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Инфографика: Яндекс.

- Из 69 новых инфицированных – 18 мужчин, 47 женщин, 4 детей (2 мальчика и 2 девочки), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 22 человека, 30 человек в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: 1 пациент 64 лет от COVID-19. Также, 3 пациента 71, 78 и 81 года умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 99 летальных исходов от COVID-19. Еще 68 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Краевые власти продолжают помогать вернуться домой туристам, застрявшим из-за коронавируса в странах дальнего и ближнего зарубежья.

- 10 человек накануне вернулись в Пермь из Дубая, - сообщили в краевом оперштабе. - По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина граждан доставили в краевую столицу автобусом из Екатеринбурга. Жители Перми и Пермского района доставлены по домам для прохождения карантина. У всех взяты тесты на COVID-19.

Ранее пермяки обратились в соцсетях к главе региона с просьбой помочь вернуться домой. Также за последние дни возвращены семь туристов из Испании, трое из Франции и шестеро из Азербайджана. В общей сложности с начала пандемии коронавируса краевые власти помогли вернуться на родину 547 туристам, проживающим в Прикамье. Помимо этого, оказывается помощь по возвращению домой вахтовиков.

Отмечается, что вывоз пермяков из аэропортов прилета организован с соблюдением всех требований безопасности, автобусы оборудуются средствами защиты для водителя. Пассажиры получают продуктовые наборы в дорогу.