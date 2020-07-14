«Мать держала сына, а он был уже не с нами». За год в Пермском крае 13 детей выпали из окон

- В связи с резким потеплением, участились случаи выпадения детей из окон жилых помещений, - сообщили в правительстве Пермского края. - В 2020 году произошло 13 случаев, три из которых закончились трагично.

Только в минувшие жаркие дни в Перми произошло несколько ЧП, когда из распахнутых окон падали дети. Один ребенок, увы, погиб.

10 июля в Индустриальном районе четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку, не удержался и полетел с высоты 10-го этажа вниз. Выяснилось, что мать, смотревшая за ребенком, оставила сына одного в комнате всего на несколько мгновений.

- Я в этот день сидел на кухне, как за окном что-то упало, - вспоминает очевидец трагедии, живущий в этой десятиэтажке. - Посмотрел в окно – увидел валяющуюся москитную сетку. А минуты через три раздался - я даже не знаю, как это назвать - не крик, не вой, а что-то иное. Мать держала ребенка на руках, а он был уже не с нами. Соболезную родным и близким.

Следственный комитет начал проверку по этому случаю.

- В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное решение.

Еще две подобные беды случились в выходные на улице Ивдельской в Мотовилихе и на улице Хабаровской в Дзержинском районе Перми. В первом случае квартира, из окна которой выпал ребенок, находилась на втором этаже, поэтому трехлетний мальчик остался жив, но получил травмы.

Во втором случае квартира была на четвертом этаже. Шестилетний ребенок, выпавший из окна, серьезно пострадал и тоже был госпитализирован.

Как избежать трагедии:

Если в доме ребенок, окна нужно держать закрытыми. Кажется, вы рядом, но секунда, когда вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка. Не используйте москитные сетки как защиту от падений - дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

Никогда не ставьте мебель возле окна. Ребенок очень быстро и беспрепятственно заберется на подоконник. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более чем на несколько сантиметров. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду.