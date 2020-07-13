Пересадки - бесплатные, автобусы - новые, оплата - по карте

- Уже два года в Перми идет процесс внедрения новой транспортной модели. Основная ее цель - повышение качества пассажирских перевозок, - рассказали в администрации Перми.

Четыре этапа реформы

Одним из важных элементов новой транспортной модели является маршрутная сеть. Ее преобразования начались с 1 апреля этого года, когда изменилась часть маршрутов автобусов, следующих по Кировскому и Орджоникидзевскому районам. Это удаленные территории, которые нуждались в более интенсивном движении автобусов, соединяющих районы с центром города. Поэтому, в частности, в Кировском районе был запущен в режиме экспресса автобус №20. А в Орджоникидзевском районе создали маршрут №22, который связал левый и правый берега Камы.

Второй этап начался 1 июня, когда по-новому стали ходить автобусы на 15 маршрутах Дзержинского, Индустриального, Кировского, Мотовилихинского и Свердловского районов.

С 1 июля новые контракты начали действовать на автобусных маршрутах №6,№ 9, №12, №54и №68.

И 15 июля наступит завершающий этап, когда введут последние изменения в маршрутную сеть. В этот день пять автобусов сменят маршруты.

Маршрут автобуса №67, ходившего от микрорайона Садовый до Паркового, будет продлен до микрорайона Заостровка. При этом он будет следовать по улице Макаренко без заезда на площадь Дружбы. Это позволит сэкономить в пути до 10 минут времени, которое раньше тратилось на объезд.

Также без заезда на площадь Дружбы будет ходить автобус №26 «Микрорайон Центральная усадьба - улица Ушинского - микрорайон Крольчатник». Он пойдет от улицы КИМ напрямую по улице Тургенева. Отдельные рейсы будут следовать до микрорайона Крольчатник.

А с площади Дружбы в центр теперь можно будет ездить на автобусе №4 «Площадь Дружбы - микрорайон Нагорный». Автобус поменяет маршрут, он будет ходить по улице Тургенева.

Маршрут автобуса №61 «Центральный рынок - НПО «Биомед» - микрорайон Новые Ляды» будет укорочен. Он пойдет через микрорайон Ива до Комсомольской площади. Зато будет ходить чаще. Новый маршрут будет называться «Микрорайон Новые Ляды - Комсомольская площадь»

- Чтобы добраться до НПО «Биомед», можно совершить бесплатную пересадку на автобусы №5 или №26, а чтобы добраться до Центрального рынка, - также бесплатно пересесть на автобусы №1, №19, №45, №59 и №74, - предложили в департаменте транспорта Перми.

Автобус№59 «Микрорайон Юбилейный - Ипподром» будет ходить от микрорайона Юбилейного до аэропорта Бахаревка. А каждые 30 минут будут организованы отдельные рейсы от Юбилейного до улицы Милиционера Власова.

Также в последнем этапе внедрения новой маршрутной сети будут участвовать автобусные маршруты №1, №25, №35, №41 и №78. Маршрут следования этих автобусов не поменяется, но станут доступны бесплатная пересадка и оплата банковской картой.

Новые маршруты

Во время внедрения новой транспортной модели часть автобусов сменили свои маршруты, некоторые были отменены. Но появились и абсолютно новые маршруты. В основном они были созданы для развития внутрирайонных связей.

В Индустриальном районе были запущены кольцевые маршруты №28 и №29, которые связали проспект Декабристов, улицу Советской Армии, шоссе Космонавтов, улицы Архитектора Свиязева и Карпинского.

В Мотовилихинском районеавтобус №55 «Улица Милиционера Власова - микрорайон Архиерейка» позволил жителям микрорайона Архиерейка добраться до большинства крупных пересадочных узлов города.

В Свердловском районе был возобновлен автобусный маршрут №45 «Улица Мильчакова - микрорайон Крохалева», который обеспечил прямую связь с Центральным рынком. А также появился маршрут №57 «Микрорайон Крохалева - микрорайон Юбилейный», который связал микрорайоны Крохалева, Владимирский и Юбилейный с предприятиями, расположенными на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Куйбышева. После проведенного мониторинга было принято решение с 1 июля продлить его до остановки «НПО «Биомед».

Актуальное расписание всех автобусов и новые схемы маршрутов их движения можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» gortransperm.ru в разделе «Online-расписание» и во вкладке «Новая маршрутная сеть» или в мобильной версии m.gortransperm.ru.

Что изменилось?

С 15 июля абсолютно все городские автобусы будут работать в рамках новой транспортной модели, когда выручка от билетов будет перечисляться в городской бюджет, а перевозчики получат свои деньги за соблюдение расписания и других правил.В частности, новые контракты предусматривают обновление подвижного состава, все автобусы должны быть в возрасте не старше 5 лет, быть низкопольными, оснащенными кондиционерами и медиапанелями. И перевозчики следуют этим условиям. Если до начала внедрения новой транспортной модели средний возраст автобусов в Перми составлял 12 лет, то сейчас 60 процентов автобусов не старше пяти лет, из них почти треть - 2019 - 2020 годов выпуска.

Также сейчас почти во всех автобусах можно оплачивать проезд с помощью банковской карты, экономя при этом 2 рубля с каждой поездки, а также бесплатно пересаживаться с любого вида общественного транспорта кроме маршрутных такси. С 15 июля все автобусы и трамваи будут включены в систему бесплатных пересадок, и на них появится возможность оплачивать проезд банковской картой.

Время бесплатной пересадки с автобусов №№15, 18, 20, 24, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 78 и 80 составляет 60 минут, с остальных автобусов и трамваев - 40 минут.

Департамент транспорта ведет постоянный мониторинг работы новой маршрутной сети. При необходимости вносятся изменения. Например, по просьбам жителей микрорайон Крохалева связали с Садовым прямым маршрутом - автобусный маршрут №63 продлен до Садового через Среднюю дамбу, изменив путь следования через улицы Чернышевского и Островского. Таким образом, компенсировано закрытие автобусного маршрута №43.

А у автобуса №74 маршрут следования остался прежним, он будет ходить до Заостровки, хотя раньше планировалось сократить его до ПермиII.

ВАЖНО!

15 июля состоится прямая линия по вопросам изменения маршрутной сети. С 14.00 до 15.00 звонки жителей будет принимать начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин по телефону call-центра: 2-059-059.