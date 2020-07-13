Погода в Перми бьет все рекорды

В выходные в Пермский край пришла экстремальная жара. Наступившая неделя обещает стать столь же знойной: столбик термометра будет подниматься до отметки +37 градусов и выше, а это абсолютный максимум за всю историю метеонаблюдений.

-Температура выше климатической нормы на 6-10° и приближается к историческим максимумам за весь период наблюдений, - объясняет инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Самыми жаркими обещают стать среда и четверг - 15 и 16 июля. В эти дни не исключено обновление температурных рекордов: в среду при ясной погоде ожидается +33…+37° и есть вероятность того, что рекорд температурного максимума (37,2 градуса), установленный 7 августа 1936 года, будет перекрыт.

В четверг жара немного ослабеет, подует южный ветер со скоростью 5-10 м/с, появится вероятность гроз.

Пассажиры падают в обморок в автобусах

Мы долго ждали, когда наступит настоящее лето, но внезапная жара создала множество проблем.

- Вечером в пятницу, 10 июля, я ехала в автобусе №16, - вспоминает пермячка. - Ждать транспорт пришлось долго, около получаса, поэтому народу в салоне было очень много. А кондиционер, как назло, не работал, в итоге воздух раскалился до +37 градусов. В салоне ехала женщина с двумя дочерьми. Старшая из девочек едва успела сказать маме, что ей плохо, а в следующее мгновение просто сползла по стенке вниз. Люди начали кричать, чтобы водитель открыл двери, девушку подняли и посадили на сиденье. Она пришла в себя. Кондуктор спрашивала пассажирку, нужно ли вызвать «скорую», но мама девочек сказала, что они скоро выходят.

В городском департаменте транспорта сообщили, что в жару в Перми будут проверять работу кондиционеров в автобусах.

- С 6 по 10 июля ревизоры МКУ «Гортранс» проверили более 100 автобусов на предмет работоспособности и факта включения кондиционеров, - сообщила «КП» пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми Алена Власова. - Итог: в ходе проверки было выявлено 21 нарушение. В случае несоблюдения установленных норм температурного режима контролеры составляют акт о выявленных нарушениях. А с целью недопущения подобного проводят разъяснительную работу с перевозчиками.

Как избежать перегрева

На этой неделе пермяки начали жаловаться, что невозможно приобрести вентилятор - их быстро раскуплены, в продаже остались только очень дорогие. В интернет-магазинах доставить вентилятор обещают через 10-12 дней.

На городской подстанции скорой медицинской помощи «Комсомольской правде» сообщили, что за неделю с 6 по 12 июля к ним обратились десять человек, получивших тепловой или солнечный удар. Медики объясняют, как избежать этого:

- Самый лучший способ охлаждения - это кондиционер, важно чтобы он был включен в самые жаркие часы, - дают советы в краевом Минздраве. - Вентиляторы могут облегчить ощущение от жары, но если температура выше 35 градусов, они не могут охладить организм. В жаркие часы рекомендуется закрывать жалюзи или шторы, чтобы сократить проникновение солнечного излучения, но при этом оставить дом проветриваемым. Охлаждению организма способствует прохладный душ или ванна. Одежду желательно надевать светлую, легкую и удобную.

Родителям стоит помнить, что к повышению температуры очень восприимчивы маленькие дети.У малышей до года тепловой удар развивается в 5 раз быстрее, чем у взрослых. Поэтому грудничков ни на секунду нельзя оставлять на солнце или в закрытой машине. Следствием могут стать обезвоживание, кома и летальный исход.

Трагедии жаркого лета

За минувшие знойные дни в Перми произошло несколько трагических случаев, когда из распахнутых окон падали дети. Один ребенок, увы, погиб. 10 июля в Индустриальном районе четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку, не удержался и полетел с высоты 10-го этажа вниз. Выяснилось, что мать, смотревшая за ребенком, оставила сына одного в комнате всего на несколько мгновений. Следственный комитет начал проверку по этому случаю.

Еще две подобные беды случились в выходные на улице Ивдельской в Мотовилихе и на улице Хабаровской в Дзержинском районе Перми. В первом случае квартира, из окна которой выпал ребенок, находилась на втором этаже, поэтому трехлетний мальчик остался жив, но получил травмы. Во втором случае квартира была на четвертом этаже. Шестилетний ребенок, выпавший из окна, серьезно пострадал и тоже был госпитализирован.

Местами гибели людей в жару стали водоемы.

По информации МЧС, в Пермском крае сейчас допущено к эксплуатации семь пляжей, пять из них находятся в Перми. Все они в жару стали местом притяжения тысяч пермяков. И если на официальных пляжах работают спасатели, и трагедий там удается избежать, то на других водоемах в Пермском крае спасателей нет, поэтому и люди тонут.

10 июля 23-летний студент из Марокко решил искупаться с друзьями в Каме. Отдых на водеокончился трагедией. Молодой мужчина нырнул и больше не показывался на поверхности воды. Его тело водолазы смогли найти лишь спустя сутки. На следующий день,

11 июля, в реке Мулянке утонул 30-летний пермяк. Он был в компании, которая употребляла спиртное.

12 июля вечером в Андроновских прудах в микрорайоне Нагорном в Перми утонул 40-летний мужчина. Он отдыхал с компанией на берегу, у друзей с собой было спиртное. Мужчина ушел в воду и долго не возвращался. Его достали на берег уже в бессознательном состоянии. Друзья пытались оказывать ему первую помощь, но мужчина скончался до прибытия медиков.

Советы врача

Пейте на 2-4 стакана больше обычного

Руководитель регионального сосудистого центра Людмила Сыромятникова:

-В жару надо пить больше воды. Особенно это относится к пожилым людям. С возрастом у человека изменяется процесс терморегуляции, поэтому пожилому человеку, чтобы избежать обезвоживания, нужно поставить бутылку с водой и следить, сколько он выпивает в течение дня. Причем холодную воду со льдом пить нельзя: это может привести к еще большему обезвоживанию. Жидкость должна быть комнатной температуры, так она будет хорошо усваиваться.Пить надо на 2-4 стакана больше обычного. Людям старше 65 лет желательно переждать зной на даче, ведь город прогревается в среднем градусов на пять выше, чем в зеленой зоне. Не стоит находиться под палящими лучами с 12.00 до 16.00.Для прогулок в жару выбирать раннее утро или вечерние часы.