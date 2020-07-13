«Заторы неизбежны». В центре Перми закрыли ключевой перекресток на Куйбышева и Революции

Машины на шоссе Космонавтов если и едут, то медленно и печально, как на ритуальной процессии, а по временам и вовсе останавливаются. Прямо под мостом у рынка «поцеловались» две легковушки - неудивительно в такой-то толчее.

- Эти пробки в центре города теперь надолго, почти на три месяца, - честно говорят в Пермской дирекции дорожного движения (ПДДД).

На подъезде к Центральному рынку змеится вереница машин.Фото: Василий Вахрин

«Самое неприятное перекрытие дорог»

В Перми 11 июля полностью закрыли перекресток улиц Революции и Куйбышева.

- Нам предстоит пережить самое неприятное перекрытие дорог в 2020 году, - написал руководитель ПДДД Максим Кис на своей странице в «Фейсбук».

В эфире Радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM) он сравнил ситуацию с последствиями ремонта Северной дамбы два года назад.

- Чтобы проложить подземные коммуникации через весь перекресток и положить бетонное основание под трамвайные рельсы, пришлось перекрыть все полосы движения, - объяснил Максим Кис.

Въезд на перекресток преграждают бетонные блоки.Фото: Василий Вахрин

К четвергу привыкнут?

Даже в выходные, когда в городе машин меньше обычного, на шоссе Космонавтови улицах Попова, Луначарского и Куйбышева образовались заторы. Дорожники рассчитывают, что к концу недели пробки немного рассосутся.

- Практика показывает, что в течение еще нескольких дней водители будут привыкать к новой схеме движения, и перераспределение потоков произойдет где-то к четвергу, - говорит Максим Кис.- Люди до сих пор подъезжают по Куйбышева к закрытому перекрестку сулицей Революции, хотя мы заранее предупреждали о его закрытии, поставили предупреждающие объявления. Остановившись, они размышляют, затем поворачивают в сторону улицы Попова. В итоге хвост стоит до Плеханова, а то и до Гознака.

О закрытии перекрестка предупреждают большие желтые аншлаги.Фото: Василий Вахрин

Действительно, многие автомобилисты едут по улице Куйбышева прямиком к тупику. Вот перед нами преспокойно проезжает мимо броского желтого аншлага-предупреждения тяжелый грузовик, за ним - маленькая красная машинка. Перед бетонными блоками, уложенными поперек дороги, они недоуменно тормозят. Водителю фуры приходится предпринимать чудеса автоэквилибристики, чтобы развернуться на небольшом пятачке, мини-автомобильчик при этом испуганно от него шарахается.

Невзирая на предупреждающие аншлаги, машины едут по Куйбышева все равно. Им приходится разворачиваться.Фото: Василий Вахрин

А вам точно сюда надо?

- Сейчас на перекрестке улиц Попова и Луначарского образовался узел, который «держит» эту пробку, - говорит Максим Кис. - Там идет ручное управление - операторы светофоров пытаются прогонять поток машин по Попова как можно быстрей. Но возможности этого перекрестка, конечно, небезграничны. Безусловно, в течение всего ремонта будут затруднения в движении на площади перед Центральным колхозным рынком и на шоссе Космонавтов. Но уровень заторов будет снижаться, потому что водители будут заранее выбирать оптимальный маршрут движения: кто-то будет «уходить» на Плеханова, чтобы ехать в центр города, кто-то поедет через Гачу, кто-то подумает, стоит ли ему вообще ехать в эту сторону.

Ремонтные работы продлятся до 30 сентября.Фото: Василий Вахрин

Как объехать?

Варианты объезда для водителей при этом предлагаются такие:

- с площади ЦКР - по улице Попова на улицу Луначарского;

- по улице Куйбышева со стороны улицы Ленина - налево на улицу Луначарского или направо на улицу Пушкина.

- по улице Куйбышева со стороны улицы Белинского - на улицы Глеба Успенского или Механошина.

Надолго ли?

Как долго все-таки продлятся эти неудобства?

- По распоряжению администрации города перекресток будет закрыт до 30 сентября, - говорит Максим Кис. - Но при этом глава города поручил как можно скорее, но не позднее 1 сентября, открыть два «маневра» - правый поворот с улицы Революции на Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева на Революции в сторону Комсомольского проспекта.