2020-07-13T14:38:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 14 июля 2020: ситуация с COVID-19 в Прикамье обострилась в Березниковском городском округе

А вот в Добрянке и Октябрьском округе Пермского края она стабилизировалась
Андрей МАТЛИН
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--Фото: Василий Вахрин
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За прошедшие сутки в Пермском крае был выявлен 71 новый случай заражения COVID-19: 20 человека проходят лечение в больницах, 51 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае на данный момент достигло 4474. Ежесуточный прирост больных составил 1.6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,95 (на 12 июля – 0,99). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

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- Из 71 нового инфицированного – 23 мужчины, 42 женщины, 6 детей (1 мальчик и 5 девочек), - сообщили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 37 человек, 22 человека в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет.

Инфографика: Яндекс.

Инфографика: Яндекс.

За прошедшие сутки также зафиксировано 4 летальных исхода: умерли 4 инфицированных COVID-19 пациента 35, 69, 70 и 74 лет. Таким образом, на сегодня зафиксировано 98 летальных исхода от COVID-19. Еще 65 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Первый заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Рожнев отметил, что за последнюю неделю ситуация в некоторых территориях края стабилизировалась. В частности, - в Добрянке и Октябрьском округе.

- При этом в последние дни наблюдается рост заболевших в Березниках, - отметил он. – Расследование, с чем это может быть связано, проводится. За последнюю неделю в Березниках число заболевших увеличилось на 46 человек. Общее число заболевших в городском округе – 206.

Инфографика: краевой оперштаб.

Инфографика: краевой оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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