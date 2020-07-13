«Все, о чем мечтает ваш питомец». Компания ZooClub 15 лет помогает пермякам заботиться о домашних животных

Слоган сети магазинов товаров для животных ZooClub звучит так: «Все, о чем мечтает ваш питомец». И это действительно так! Уже более 15 лет компания помогает пермякам заботиться о домашних любимцах.

На полках магазинов представлен самый широкий ассортимент товаров для животных. И если вы держите дома улиток, рыбок, птиц, кошек, собак, мышек, хомяков и других питомцев, то вам обязательно стоит заглянуть в один из магазинов ZooClub. Самый весомый аргумент в пользу этой сети: все многообразие товаров здесь можно купить по приятным ценам.

Сотрудники магазина объяснят, как безопасно перевести своего питомца на корм по приемлемой для вас цене. Фото: Zooclub

В компании ZooClub представлено большое разнообразие сопутствующих товаров: домики, лежанки, переноски, клетки. Вся ветеринарная аптека: от витаминов, средств защиты от блох, антигельминтиков до специфических лекарственных препаратов.

Немаловажно, что покупателей проконсультируют и ответят на все интересующие вопросы компетентные сотрудники. Всего в компании работают 30 человек - все профессионалы своего дела, штат практически не меняется, люди работают постоянно. Среди них есть заводчики кошек или собак, поэтому консультанты всегда готовы поделиться своим опытом с покупателями и ответить на любые, даже специфические вопросы.

В зоомагазине Zooclub вы найдете корма и товары для улиток, рыбок, птиц, кошек, собак, мышек, хомяков и других питомцев. Фото: Zooclub

- Много лет мы приходим сюда, и очень довольны, - поделилась постоянная клиентка Ксения Воронова. - Берем не только наполнитель и корм для своего кота, но и витамины, игрушки. Вдобавок я подписана на группу ZooClub в соцсетях, поэтому всегда в курсе новинок, акций, новостей. Также немаловажно, что специалисты магазина регулярно посещают онлайн-семинары по самым актуальным вопросам.

- Большинство наших клиентов приходит к нам постоянно, а те, кто заглядывает в первый раз, возвращается к нам вновь, - говорит руководитель сети магазинов товаров для животных ZooClub Олег Табаков. - Многим нравится не только покупать товары для своих питомцев, но и общаться с грамотными сотрудниками.

В последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса большой популярностью стал пользоваться интернет-магагазин ZooClub.

- Это очень удобно, - объясняет еще одна клиентка компании Татьяна Соловьева. - Нужно оформить заказ на сайте. Если товар есть в наличии, то его можно получить в этот же день или на следующий. И мешки самим таскать не нужно, все привезут прямо до квартиры. А если каких-то товаров нет, то всегда можно сделать заказ, который ждать совсем недолго: три-четыре дня.

- Из-за сложной эпидемиологической обстановки люди начали избавляться от своих питомцев. - говорит Олег Табаков. - Не стоит этого делать, а еще верить слухам, что животные переносят инфекцию. Согласен, многие люди сейчас потеряли свои доходы, но отчаиваться не стоит! Приходите в наши магазины, и консультанты всегда подскажут, как можно перевести своего питомца на корма по более приемлемой цене. А ваш питомец отплатит за заботу теплом, добротой, которые так необходимы любому человеку!

Вежливые и компетентные сотрудники ответят на все интересующие вопросы. Фото: Zooclub

Адреса магазинов ZooClub: ул. Плеханова, 39, тел. 8 (342) 236-76-02; бульвар Гагарина, 58а, тел. 8 (342) 263-34-41; ул. Мира, 112, тел. 8 (342) 207-53-43; ул. Комиссара Пожарского, 10, тел. 8 (342) 221-14-11; Комсомольский проспект, 71/ул. Белинского, 48, тел. 8 (342) 254-37-77. Режим работы: Будни с 10.00 до 20.00,выходные с 11.00 до 18.00 без перерыва на обед.

Сайт: http://zooclub-perm.ru/

Группа ВК: https://vk.com/zooclubperm