В Пермском крае ожидается абсолютный максимум жары за всю историю метеонаблюдений

В Пермском крае эта неделя вновь будет жаркой. Синоптики говорят, что такого тепла у нас не было уже лет 10. С 13 по 17 июля обещает быть еще жарче, чем предыдущая неделя.

- 15-16 июля станут самыми жаркими днями на этой неделе, - сообщают специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

13 июля на большей части края ожидается малооблачная погода без осадков, на севере облаков больше. Температура воздуха днем на большей части края составит +28...+31°, местами по северу до +25°, в Перми около +30°.

14 июля в ночь на вторник ожидается +17...+22° за счет увеличения облачности. Днем по югу и по центральным районам малооблачная погода. Температура повысится до +32…+35° (в Перми +33..+34°). По северу края будет значительно прохладнее (+25…+30°).

15 июля ожидается самым жарким днем как минимум за последние 10 лет. Вся территория Пермского края окажется в тропической воздушной массе, распространившейся с Южного Урала. При этом ночью из-за облачности минимальная температура составит +19..+24°, а днем при ясной погоде будет +33…+37°, в Перми ночью +22…+24°, днем до +36°.

Есть небольшая вероятность перекрытия исторического максимума температуры в Перми (+37,2°), установленного 7 августа 1936 года.

16 июля интенсивность тропического воздуха немного ослабеет, однако это еще не окажет влияние на погоду в Пермском крае. Сохранится аномальная жара (ночью +19…+24°, днем +32..+37°. В Перми днем до +36°). В основном малооблачно, небольшая вероятность гроз только по западу края, днем южный ветер со скоростью 5-10 м/с. Пока сложно сказать, какой день окажется самым жарким на неделе.

Начиная с пятницы, антициклон над Зауральем начнет ослабевать, есть предпосылки для постепенного понижения температуры в Пермском крае (ночью +19…+24°, днем +30…+35°). Выше температура будет по востоку края.

Что касается гроз, то они более вероятны по западным и северным районам.

Значительное похолодание, предварительно, ожидается с 19 июля, когда на большей части края температура воздуха днем не превысит +30°. Таким образом, нынешняя волна жары вероятно не затянется на три недели, в отличие от 2010 г.