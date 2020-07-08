На всех автобусах Перми будет бесплатная пересадка

С 15 июля в Перми введут последние изменения в маршрутную сеть. Пять автобусов сменят маршруты.

Маршрут автобуса №67, ходившего от микрорайона Садовый до Паркового, будет продлен до микрорайона Заостровка. При этом он будет следовать по улице Макаренко без заезда на площадь Дружбы. Это позволит сэкономить в пути до 10 минут времени, которое раньше тратилось на объезд.

Также без заезда на площадь Дружбы будет ходить автобус №26 «микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского». Он пойдет от улицы КИМ напрямую по улице Тургенева. Отдельные рейсы будут следовать до микрорайона Крольчатник.

А с площади Дружбы в центр теперь можно будет ездить на автобусе №4 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный». Автобус поменяет маршрут, он будет ходить по улице Тургенева.

Маршрут автобуса №61 «Центральный рынок – НПО «Биомед» – микрорайон Новые Ляды» будет укорочен. Автобус пойдет через микрорайон Ива до Комсомольской площади. Зато будет ходить чаще.

- Чтобы добраться до НПО «Биомед», можно совершить бесплатную пересадку на автобусы №5 или №26, а чтобы добраться до Центрального рынка, - также бесплатно пересесть на автобусы №1, №19, №45, №59 и №74, - предложили в департаменте дорог и транспорта Перми.

Автобус №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром» будет ходить от микрорайона Юбилейный до аэропорта Бахаревка. А каждые 30 минут будут организованы отдельные рейсы от Юбилейного до улицы милиционера Власова.

С 15 июля на всех автобусах станут доступны бесплатная пересадка и оплата проезда банковской картой.