2020-07-08T10:14:27+03:00
Общество

Как пермяки борются с жарой в условиях коронавируса

Смотрим, где и как в городе можно спастись от июльского зноя
Андрей МАТЛИН
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Омовение.Омовение.Фото: Василий Вахрин
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Наконец-то к нам вернулось лето. Словно по заказу к приходу июльской жары в Прикамье сняли некоторые ограничения из-за коронавируса. В городе, например, забили фонтаны. Ну и что, что светомузыкальных представлений пока не будет? Можно и без музыки поплескаться в струях освежающей воды. Мы уже писали про паломничество горожан на пляжи, в летние кафе. Не пустует и набережная Камы.

Давайте совершим виртуальную прогулку по местам, где можно спастись от июльской жары.

Все дороги ведут к фонтану. Фото: Василий Вахрин

Все дороги ведут к фонтану.Фото: Василий Вахрин

Я тоже туда хочу. Фото: Василий Вахрин

Я тоже туда хочу.Фото: Василий Вахрин

А мне не жарко! Фото: Василий Вахрин

А мне не жарко!Фото: Василий Вахрин

Ты тоже вся промокла? Фото: Василий Вахрин

Ты тоже вся промокла?Фото: Василий Вахрин

Синхронное купание. Фото: Василий Вахрин

Синхронное купание.Фото: Василий Вахрин

Бокс с водой Фото: Василий Вахрин

Бокс с водойФото: Василий Вахрин

Может, это и есть счастье? Фото: Василий Вахрин

Может, это и есть счастье?Фото: Василий Вахрин

С мечтой о Париже. Фото: Василий Вахрин

С мечтой о Париже.Фото: Василий Вахрин

Посижу-ка я в тенечке. Фото: Василий Вахрин

Посижу-ка я в тенечке.Фото: Василий Вахрин

Скамейки в городе не пустуют. Фото: Василий Вахрин

Скамейки в городе не пустуют.Фото: Василий Вахрин

У нас свой транспорт. Фото: Василий Вахрин

У нас свой транспорт.Фото: Василий Вахрин

Приручение велосипеда. Фото: Василий Вахрин

Приручение велосипеда.Фото: Василий Вахрин

Набережная как место паломничества. Фото: Василий Вахрин

Набережная как место паломничества.Фото: Василий Вахрин

Я тоже на набережную!

Я тоже на набережную!

Ты в какую сторону качаешься? Фото: Василий Вахрин

Ты в какую сторону качаешься?Фото: Василий Вахрин

Что-то я устал. Фото: Василий Вахрин

Что-то я устал.Фото: Василий Вахрин

Хочу, чтобы лето не кончалось. Фото: Василий Вахрин

Хочу, чтобы лето не кончалось.Фото: Василий Вахрин

Моцион по-пермски. Фото: Василий Вахрин

Моцион по-пермски.Фото: Василий Вахрин

ИСТОЧНИК KP.RU

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