Как пермяки борются с жарой в условиях коронавируса
Наконец-то к нам вернулось лето. Словно по заказу к приходу июльской жары в Прикамье сняли некоторые ограничения из-за коронавируса. В городе, например, забили фонтаны. Ну и что, что светомузыкальных представлений пока не будет? Можно и без музыки поплескаться в струях освежающей воды. Мы уже писали про паломничество горожан на пляжи, в летние кафе. Не пустует и набережная Камы.
Давайте совершим виртуальную прогулку по местам, где можно спастись от июльской жары.
Все дороги ведут к фонтану.Фото: Василий Вахрин
Я тоже туда хочу.Фото: Василий Вахрин
А мне не жарко!Фото: Василий Вахрин
Ты тоже вся промокла?Фото: Василий Вахрин
Синхронное купание.Фото: Василий Вахрин
Бокс с водойФото: Василий Вахрин
Может, это и есть счастье?Фото: Василий Вахрин
С мечтой о Париже.Фото: Василий Вахрин
Посижу-ка я в тенечке.Фото: Василий Вахрин
Скамейки в городе не пустуют.Фото: Василий Вахрин
У нас свой транспорт.Фото: Василий Вахрин
Приручение велосипеда.Фото: Василий Вахрин
Набережная как место паломничества.Фото: Василий Вахрин
Я тоже на набережную!
Ты в какую сторону качаешься?Фото: Василий Вахрин
Что-то я устал.Фото: Василий Вахрин
Хочу, чтобы лето не кончалось.Фото: Василий Вахрин
Моцион по-пермски.Фото: Василий Вахрин
ИСТОЧНИК KP.RU