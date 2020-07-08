Как пермяки борются с жарой в условиях коронавируса

Наконец-то к нам вернулось лето. Словно по заказу к приходу июльской жары в Прикамье сняли некоторые ограничения из-за коронавируса. В городе, например, забили фонтаны. Ну и что, что светомузыкальных представлений пока не будет? Можно и без музыки поплескаться в струях освежающей воды. Мы уже писали про паломничество горожан на пляжи, в летние кафе. Не пустует и набережная Камы.

Давайте совершим виртуальную прогулку по местам, где можно спастись от июльской жары.

Все дороги ведут к фонтану.Фото: Василий Вахрин

Я тоже туда хочу.Фото: Василий Вахрин

А мне не жарко!Фото: Василий Вахрин

Ты тоже вся промокла?Фото: Василий Вахрин

Синхронное купание.Фото: Василий Вахрин

Бокс с водойФото: Василий Вахрин

Может, это и есть счастье?Фото: Василий Вахрин

С мечтой о Париже.Фото: Василий Вахрин

Посижу-ка я в тенечке.Фото: Василий Вахрин

Скамейки в городе не пустуют.Фото: Василий Вахрин

У нас свой транспорт.Фото: Василий Вахрин

Приручение велосипеда.Фото: Василий Вахрин

Набережная как место паломничества.Фото: Василий Вахрин

Я тоже на набережную!

Ты в какую сторону качаешься?Фото: Василий Вахрин

Что-то я устал.Фото: Василий Вахрин

Хочу, чтобы лето не кончалось.Фото: Василий Вахрин