На спортивной базе «Летающий лыжник» смогут заниматься не только спортсмены, но и любители

В Перми продолжается строительство крупных спортивных, дорожных и образовательных объектов, несмотря на непростую экономическую обстановку. Чтобы все объекты были сданы без нарушений и в срок, создается рабочая группа по профилактике, выявлению и устранению правонарушений при реализации нацпроектов.

7 июля глава Перми Дмитрий Самойлов совместно с прокурором города Виталием Дымолазовым проинспектировали строительство крупных спортивных объектов - базы «Летающий лыжник» и нового здания в экстрим-парке.

Президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить количество регулярно занимающихся физкультурой и спортом людей до 55 %, сейчас их 36%. Фото: Виталий Кокшаров.

«Летающий лыжник» появится в Мотовилихе на улице Тихой, 22. Там смогут заниматься не только спортсмены детско-юношеской школы, но и жители города.

Большую часть работ подрядчик уже выполнил, сейчас там идут работы по установке кровли, монтаж вентиляции, ведутся отделочные работы, совсем скоро начнется благоустройство территории. Дмитрий Самойлов поручил подрядчику закончить все работы к августу.

Базу «Летающий лыжник» сдадут в этом году. Фото: Виталий Кокшаров.

- Пермь активный участник нескольких национальных проектов – один из них «Демография». Президент Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить количество регулярно занимающихся физкультурой и спортом людей до 55%, по итогам 2019 года их количество в нашем городе 36%, - говорит глава Перми Дмитрий Самойлов. - Чтобы у жителей была возможность заниматься спортом, мы строим спортивные объекты. В этом году спортивная база «Летающий лыжник» должна быть введена в эксплуатацию. Более 1,5 тысяч детей смогут заниматься здесь.

Также улица Тихая, которая долгое время не ремонтировалась, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет полностью отремонтирована прямо до спортивной базы, здесь будет организована парковка, - отметил глава Перми.

После окончания строительства пермякам будет доступно три зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов.

Площадь здания в Экстрим парке составит 1000,42 кв. метра. Фото: Виталий Кокшаров.

Еще один объект, который проверили власти города - строительная площадка нового отапливаемого здания в экстрим-парке.

Стройка продолжается, завершаются кладочные работы на первом этаже, идет монтаж металлоконструкций для установки фасадов. Площадь объекта составит 1000,42 кв. метра.

В здании будет тренажерный зал, зал для занятий функциональным многоборьем, актовый зал для проведения семинаров и конференций. А еще раздевалки, душевые и гардероб.