2020-07-07T22:35:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 7 июля 2020: оперштаб продлил режим самоизоляции

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Прикамье на 7 июля [аудио]
Виктор Правдин
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За прошедшие 10 дней количество исследований на антитела в Пермском крае увеличилось почти в 3 разаЗа прошедшие 10 дней количество исследований на антитела в Пермском крае увеличилось почти в 3 разаФото: Василий Вахрин
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Во вторник, 7 июля, на закрытом заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае было принято решение продлить режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет и для тех, у кого есть хронические заболевания до 26 июля.

Уточнения уже внесли в Указ губернатора. Пермяки старше 65 лет могут выходить из дома только за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин, почту или банкомат. Еще можно выезжать на дачи и садовые участки, для смены постоянного места изоляции.

За последние сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19: 38 человек проходят лечение в больницах, 14 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 52 новых инфицированных – 21 мужчина, 31 женщина. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 20 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет.

Общая информация о ситуации с коронавирусом в регионе

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4069. Инфографика: covid19_permkrai

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4069. Инфографика: covid19_permkrai

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4069. Ежесуточный прирост больных составил 1.3%. Коэффициент распространения болезни на утро 8 июля составил 0,96.

За последние сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. Инфографика: Яндекс

За последние сутки в Пермском крае выявлено 52 новых случая заражения COVID-19. Инфографика: Яндекс

Организации, чья деятельность возобновилась с 1 июля

По данным Минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19. Инфографика: covid19_permkrai

По данным Минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19. Инфографика: covid19_permkrai

У системы здравоохранения Пермского края есть резервы для борьбы с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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