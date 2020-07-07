2020-07-07T10:43:22+03:00
Общество

«Любимой игрушкой остается каучуковый мячик». Полицейские показали, как вырос щенок Северус, которому кличку выбирали пермяки

Подросшего пса тренируют и готовят к серьезной службе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Скоро Северусу исполнится год. Фото: Instagram mvd59.Скоро Северусу исполнится год. Фото: Instagram mvd59.
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Сотрудники пермской полиции показали, как вырос щенок Северус, которому пермяки выбирали кличку всем миром. Напомним, прошлой осенью ГУ МВД России по Пермскому краю предложило своим подписчикам в Instagram поучаствовать в выборе клички будущему четвероногому стражу порядка. Чистокровный малыш породы немецкая овчарка родился 14 августа в центре кинологической службы. Кличка должна была начинаться на букву «С».

Вариантов было прислано более 700. В итоге выбор остановили на варианте Северус. Скоро известному щенку исполнится год, и он уже вовсю тренируется, чтобы служить в полиции.

- Наш шустрый парень продолжает усердно тренироваться, - рассказали в полиции. - Тонус и мотивацию Северусу, как и прежде, прибавляет его хозяин, младший инспектор-кинолог регионального МВД, старшина полиции Станислав Тихомиров.

Кстати, на тренировках хозяин зовет его чаще Север: звучит и красиво, и лаконично, и дисциплинирует. Станислав дня него – большой авторитет и лучший друг. Но в первую очередь – хозяин.

- Да, я бываю с ним иногда строг. Это же кобель! – Объясняет кинолог. – С девочкой можно проявлять мягкость, а Северус должен чувствовать твердую руку и знать, что главный в нашем дуэте – Я.

Северуса обучают поиску взрывчатых веществ. Для этого имитатор тротила прячется в специальный конус. По команде Северус подходит и обнюхивает вещество.

Каждое его верное движение поощряется кликером: собака слышит «клик» и получает лакомство, закрепляя навык.

Между уроками есть перемены. Все-таки Северус еще щенок и малышу надо порезвиться, выплеснуть излишки энергии. Кстати, любимым развлечением для него так и остался каучуковый мячик.

Что касается рациона у Севера, то парень он всеядный, всегда ест с хорошим аппетитом два раза в день: утром и вечером. В основном – это специальный сухой корм. Но самое любимое его лакомство – это отварная курочка или говядина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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