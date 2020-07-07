«Любимой игрушкой остается каучуковый мячик». Полицейские показали, как вырос щенок Северус, которому кличку выбирали пермяки

Сотрудники пермской полиции показали, как вырос щенок Северус, которому пермяки выбирали кличку всем миром. Напомним, прошлой осенью ГУ МВД России по Пермскому краю предложило своим подписчикам в Instagram поучаствовать в выборе клички будущему четвероногому стражу порядка. Чистокровный малыш породы немецкая овчарка родился 14 августа в центре кинологической службы. Кличка должна была начинаться на букву «С».

Вариантов было прислано более 700. В итоге выбор остановили на варианте Северус. Скоро известному щенку исполнится год, и он уже вовсю тренируется, чтобы служить в полиции.

- Наш шустрый парень продолжает усердно тренироваться, - рассказали в полиции. - Тонус и мотивацию Северусу, как и прежде, прибавляет его хозяин, младший инспектор-кинолог регионального МВД, старшина полиции Станислав Тихомиров.

Кстати, на тренировках хозяин зовет его чаще Север: звучит и красиво, и лаконично, и дисциплинирует. Станислав дня него – большой авторитет и лучший друг. Но в первую очередь – хозяин.

- Да, я бываю с ним иногда строг. Это же кобель! – Объясняет кинолог. – С девочкой можно проявлять мягкость, а Северус должен чувствовать твердую руку и знать, что главный в нашем дуэте – Я.

Северуса обучают поиску взрывчатых веществ. Для этого имитатор тротила прячется в специальный конус. По команде Северус подходит и обнюхивает вещество.

Каждое его верное движение поощряется кликером: собака слышит «клик» и получает лакомство, закрепляя навык.

Между уроками есть перемены. Все-таки Северус еще щенок и малышу надо порезвиться, выплеснуть излишки энергии. Кстати, любимым развлечением для него так и остался каучуковый мячик.

Что касается рациона у Севера, то парень он всеядный, всегда ест с хорошим аппетитом два раза в день: утром и вечером. В основном – это специальный сухой корм. Но самое любимое его лакомство – это отварная курочка или говядина.

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