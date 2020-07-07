Воздух в Осенцовском промузле остался чистым и во время пандемии

- Пандемия не отразилась на качестве атмосферного воздуха в Прикамье, - отметил Лев Третьяков, начальник управления по охране окружающей среды Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края во время онлайн-сессии «Оценка состояния окружающей среды в Пермском крае и управление безопасностью на производстве в условиях пандемии».

Как сообщил Лев Третьяков, индекс загрязнения воздуха в Пермском крае является низким:

- В первом полугодии 2019 года мы зафиксировали на территории 4-х городов края превышение ПДК по 0,25 процента от количества взятых проб. В 2020 году превышение показали только 0,14 процентов от общего объема проб.

По словам Льва Третьякова, состояние воздуха зависит от экологической ответственности предприятий непрерывного производственного цикла, которые продолжали работать и в условиях пандемии.

Одним из таких предприятий является АО «Сибур-Химпром».

- У нас установлены два автоматических стационарных поста контроля атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и один в деревне Субботино, - рассказала Мария Лунькова, начальник отдела экологии СИБУРа в Перми. – Система мониторинга разработана специализированной организацией, проект был согласован с МЧС и Роспотребнадзором. Стационарные посты в круглосуточном режиме отслеживают состояние воздуха по 14 показателям.

Публичные замеры атмосферного воздуха

Как подчеркнула Мария Лунькова, пост в Субботино - единственный пост от предприятия в Пермском крае, который аккредитован в Росгидромете.

- Также на предприятии действует передвижная экологическая лаборатория, которая позволяет сделать замеры воздуха в любом месте города, - отметила Мария Лунькова.

В 2019 году с помощью оборудования на стационарных постах и передвижной эколабораторией было проведено более36 тысяч замеров по каждому из 14 показателей. За 5 месяцев 2020 года – более 14 тысяч замеров.

Качество воздуха СИБУР проверяет не только в промузле. C 2015 года предприятие расширило географию замеров, включив в них особо охраняемые территории в Андроновском и Черняевском лесу. В прошлом году замеры впервые провели в публичном формате для жителей Перми, и эта практика стала регулярной.

Благодаря современным очистным сооружениям сточные воды предприятия по своему качеству соответствуют нормативам города, являющимся более строгими, нежели федеральные. Это подтвердила компания «НОВОГОР Прикамье» в результате планового контроля. Общий объем очищенных сточных вод на сооружениях СИБУРа составляет 3 млнм3 в год – столько чистой воды, к примеру, потребляет город Добрянка.

- Мы рассматриваем возможность возврата очищенных стоков в производственный цикл, - отметила Мария Лунькова.

Также эксперт рассказала о развитии на предприятии раздельного сбора отходов. В 2019 году было собрано и передано на переработку 96,5 тонн, в 2020-ом – почти 27 тонн вторсырья.

В 2019 году «Сибур-Химпром» вложил в целевую экологическую программу более 270 миллионов рублей.

В целом же Стратегия СИБУРа в области устойчивого развития до 2025 года охватывает пять ключевых направлений: ответственное ведение бизнеса, охрана окружающей среды, общество и партнёрство, «устойчивый» продуктовый портфель и снижение климатического воздействия.

Оценивая ситуацию в период пандемии, эксперты СИБУРа в Перми рассказали, что на предприятии в этот период были введены серьезные противоэпидемиологические меры.

- Мы перевели значительную часть персонала на удаленную работу с сохранением всех бизнес-процессов, организовали тестирование сотрудников и обеспечили их средствами индивидуальной защиты, - рассказал Алексей Анищенко, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «Сибур-Химпром». - Стабильной работе производств способствовало и применение цифровых инструментов, таких как предиктивная диагностика, удаленный эксперт, цифровые наряд-допуски.