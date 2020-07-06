2020-07-06T19:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми, последние новости на 7 июля 2020: от COVID-19 в Прикамье вылечилось 2938 человек, умерло 84

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Прикамье на 7 июля [аудио]
Андрей МАТЛИН
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--Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Пермском крае на данный момент выявлено 53 новых случая заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 23 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

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Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 4017. Ежесуточный прирост больных составил 1.3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на данный момент составляет 0,98 (на 5 июля – 1,0). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Инфографика: Яндекс.

Инфографика: Яндекс.

Из 53 новых инфицированных – 15 мужчин, 38 женщин. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 24 человека, 21 человек в возрасте 45-65, 8 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 7 летальных исходов: умерли инфицированные COVID-19 пациенты 42, 63, 75 и 82 лет. Также, умерли пациенты 66, 79 и 88 лет по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 84 летальных исхода от COVID-19. Еще 53 случая смерти инфицированных – не от COVID-19.

За предыдущие сутки из медучреждений Прикамья выписано еще 11 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 2938.

Под наблюдением специалистов остаются 2321 житель Пермского края. На утро 6 июля общее число выявленных заболевших составляет 3964 человека.

Инфографика: краевой оперштаб.

Инфографика: краевой оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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